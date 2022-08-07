Messi, kariyerinin ilk rövaşata golünü attığı gecede Romario'yu geride bırakarak tarihe geçti

Messi'nin kariyerinin ilk rövaşata golüydü ve adını bir kez daha tarih kitaplarına yazdırdı.

Lionel Messi, Cumartesi gecesi Paris Saint-Germain adına hafızalarda uzun süre kalacak bir gol attı.

Arjantinli yıldız, olağanüstü bir performans sergiledi. Vatandaşı Paredes'in attığı pasta önce topu göğsüyle kontrol etti sonrasında ise rövaşata ile golünü attı.

Üçüncü sıraya yerleşti

Messi'nin kariyerinin ilk rövaşata golüydü ve adını bir kez daha tarih kitaplarına yazdırdı.

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu'na (IFFHS) göre; Messi'nin golü, onu Romario ile tüm zamanların en çok gol atan üçüncü oyuncusu olarak aynı seviyeye getirdi. İkisi de 772 gol attı.

İki Güney Amerikalının önünde yalnızca Josef Bican (805) ve Cristiano Ronaldo (815) var.

Pele, 767 golle dördüncü sırada.

Ne söylendi?

PSG patronu Christophe Galtier, "Klasik Leo" dedi. "Söyleyecek başka bir şey yok.

"Hepimiz neler yapabileceğini biliyoruz.

"17 yıldır çok yüksek bir seviyede oynuyor, geçen sene alışmaya başladığı için zor bir sezon geçirdi. Ancak önceki sezonlarda en az 30 gol attı.

"Şimdi tam bir hazırlık sezonu geçirdi, hem ailesiyle hem de takımla anlaştı ve şimdi harika bir sezon geçirmeyeceğini düşünmek için hiçbir sebep yok.

Kylian [Mbappe] ile oynadığında çok daha fazla hücum gücü göreceğiz."