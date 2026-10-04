Tartışmalı koşullarda oynanan ve Burkina Faso karşısında alınan 7-0'lık ezici galibiyetin ardından Arjantin, önümüzdeki salı gece yarısından sonra Benin'e karşı bir kez daha olağanüstü koşullarda bir maça hazırlanıyor.

Arjantin Milli Takımı, mevcut uluslararası ara döneminde çalkantılı bir süreçten geçiyor. Bolivya'yı 4-0 yendiği ve kayda değer bir tepki uyandırmayan maçın ardından, son günlerde işler kökten değişti.

"Albiceleste" temsilcisi, Burkina Faso'yu 7-0 mağlup etti; ancak bu, kaotik koşullarda gerçekleşti. Zira Burkina Faso, Arjantin Futbol Federasyonu'nun üstlendiği seyahat düzenlemeleri nedeniyle 23 yaş altı oyunculardan oluşan değiştirilmiş bir kadroyla sahaya çıktı.

Burkina Faso Milli Takımı, düşük maliyetli bir uçuşla seyahat etti ve herhangi bir prim almadı; bu durum kadroda bu ani değişikliğe yol açtı.

Daha da kötüsü, oyuncular Arjantin'e maçın başlamasına yalnızca üç saat kala ulaştı ve uzun yolculuğun ardından dinlenmeye vakitleri olmadı.

Bunun sonucunda sonuç beklenenden daha büyük bir farkla şekillendi ve bu durum, olayı sert şekilde eleştiren Arjantin basınında hoş karşılanmadı; yaşananlar skandal olarak nitelendirildi.

Kriz Benin ile tekrarlanıyor

"Foot Mercato" sitesine göre, işlerin yatışacağı görünmüyor. Lionel Messi, Arjantin Milli Takımı forması altında son maçını 6 Ekim Salı günü Buenos Aires'teki Monumental Stadı'nda oynayacakken, Benin'e karşı maç alışılmadık bir atmosferde oynanacak. Zira Afrikalı milli takım, maç öncesinde pek çok sorunla karşılaştı; tesisler ideal olmaktan çok uzaktı.

Otelde oyuncular için sıcak su bulunmuyordu, sauna arızalıydı, ekipman yetersizdi; ayrıca suni çim antrenman sahası ve fitness salonu profesyonel bir takım için uygun değildi.

Dahası, Benin Milli Takımı 23 saat süren bir uçuşu ekonomi sınıfında yaptı ve spor analisti Jonas Bedi bilincini yitirdi.

Başta Junior Olaitan (Beşiktaş), Charlemagne Azongnetode (TPS) ve Sahid Ngobi (VPS) olmak üzere bir dizi oyuncu da takımda yer almadı.

Ancak durum düzeldi ve işler yavaş yavaş normale döndü. Yine de bu, Benin için zorlu bir dönemdi ve tüm dünyanın beklediği maç öncesinde Arjantin'in itibarına bir katkı sağlamayacak.