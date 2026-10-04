Burkina Faso karşısında alınan ve tartışmalı koşullarda oynanan 7-0'lık ezici galibiyetin ardından Arjantin, önümüzdeki salı gece yarısından sonra Benin'e karşı yine olağanüstü koşullarda oynanacak bir maça hazırlanıyor.

Arjantin Milli Takımı, mevcut uluslararası ara döneminde çalkantılı bir dönemden geçiyor; Bolivya'yı 4-0 mağlup ettiği ve pek tepki çekmeyen galibiyetin ardından son günlerde işler kökten değişti.

"Albiceleste", Burkina Faso ekibini 7-0 mağlup etti ancak bu kaotik koşullarda gerçekleşti; zira Arjantin Futbol Federasyonu'nun üstlendiği seyahat düzenlemeleri nedeniyle "Atlar", 23 yaş altı oyunculardan oluşan değiştirilmiş bir kadroyla sahaya çıktı.

Burkina Faso Milli Takımı düşük maliyetli bir uçuşla seyahat etti ve herhangi bir prim almadı; bu da kadroda bu ani değişikliğe yol açtı.

Daha da kötüsü, oyuncular Arjantin'e maçın başlamasından sadece üç saat önce ulaştı ve uzun yolculuğun ardından dinlenmek için zamanları olmadı.

Bunun sonucunda skor beklenenden daha büyük bir farkla sonuçlandı; bu da durumu sert bir şekilde eleştiren Arjantin basınında olumlu karşılanmadı ve yaşananlar skandal olarak nitelendirildi.

Kriz Benin'le tekrarlanıyor

"Foot Mercato" sitesine göre işlerin yatışacağa benzemiyor; Lionel Messi, Arjantin Milli Takımı forması altındaki son maçını 6 Ekim Salı günü Buenos Aires'teki Monumental Stadı'nda oynayacakken, Benin'e karşı oynanacak maç alışılmadık bir atmosferde gerçekleşecek. Afrikalı milli takım, maç öncesinde pek çok sorunla karşılaştı; tesisler idealden çok uzaktı.

Oyuncular için otelde sıcak su yoktu, sauna bozuktu, ekipman yetersizdi; ayrıca suni çimli antrenman sahası ve fitness salonu profesyonel bir takım için uygun değildi.

Bunun yanı sıra, Benin Milli Takımı 23 saat süren bir uçuşu ekonomi sınıfında yaptı ve spor analisti Jonas Bédi bilincini kaybetti.

Başta Junior Olaitan (Beşiktaş), Charlemagne Azongnitodé (TPS) ve Sahid Nguobi (VPS) olmak üzere bir dizi oyuncu da yoktu.

Ancak durum düzeldi ve işler yavaş yavaş normale döndü. Yine de bu Benin için zorlu bir dönem oldu ve bu durum, tüm dünyanın beklediği maç öncesinde Arjantin'in itibarını iyileştirmeyecek.