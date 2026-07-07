Messi kaçırdı… Hakem kararı, Arjantin’in Mısır karşısında kazandığı penaltı hakkındaki tartışmayı sonlandırdı

2026 Dünya Kupası çeyrek finallerinde bugün Salı günü oynanan Mısır-Arjantin maçında, 19. dakikada “Tango” takımına verilen penaltı kararı tartışmalara yol açtı.

Penaltı kararı, Mısır milli takımının kanat oyuncusu Haytham Hassan ile Arjantinli oyuncu Tagliafico'nun ceza sahası içinde çarpışmasının ardından verildi.

Mısırlı oyuncuların itirazları arasında Fransız hakem François Litxer, hemen Arjantin lehine penaltı kararı verdi. 21. dakikada penaltıyı atmak için topun başına geçen Lionel Messi'nin vuruşunu Mısırlı kaleci Mustafa Şubayir kurtardı.

Hakem kararları konusunda uzmanlaşmış “Arquivo Far” ağı, “X” hesabı üzerinden şu soruyu sordu: “Haytham Hassan ile Tagliafico arasındaki pozisyon penaltı gerektiriyor mu?”

Ağ, şöyle devam etti: “Evet, bu doğru bir penaltı... Arjantinli oyuncu topa önce ulaştı ve topa dokundu, ardından Mısırlı kanat oyuncusu onu açıkça engelledi.”

Son olarak şunları ekledi: “Hakem François Litxer, sahadan doğrudan geçerli bir penaltı kararı verdi.”







