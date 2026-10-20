Barcelona kulübüne bağlı La Masia akademisindeki antrenörler, Barça'nın mevcut yıldızı Lamine Yamal'ın yeteneğinin gelişmesine katkıda bulundu.

Barcelona'nın yükselen yeteneği Lamine Yamal, Barça ile parlamaya devam ediyor; kendisi 2026 Ballon d'Or ödülünü kazanmanın en güçlü adaylarından biri olarak gösteriliyor.

"Devrim 304" belgeseli, La Masia akademisinin bu yetenekli kanat oyuncusunu yetiştirmek için izlediği yaklaşımın ve onun yıldızının roket gibi yükselişine katkıda bulunan unsurların ayrıntılarını ortaya koyuyor.

Akademinin eski müdürü Xavi Martin şunları söyledi: "Lamine Yamal, La Torreta'dan gelerek yedi yaşında Barcelona'ya katıldı ve on iki yaşında kalıcı olarak La Masia'da yaşamaya başladı. Orada onun yaşında başka hiçbir çocuk yoktu, Katalonya'dan da başka hiçbir çocuk yoktu. Bu, son derece büyük bir ayrıcalıktı."

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Bu karar, eşi görülmemiş bir adım oluşturdu; zira Yamal, akademide tam konaklama hakkı tanınan tek yerel genç oyuncuydu.

Kararı açıklarken Martin şunları ifade etti: "Açıkça görülüyor ki ailevi koşulları ve yaşamı, onu La Masia'ya katma kararımızı etkiledi; ayrıca beslenme, ödevlerini yapma, antrenmana gitme ve erken yatma gibi alışkanlıklarıyla ilgili bu kararın alınmasında belirleyici olan unsurlar vardı."



Yamal'ın yaşına göre nadir görülen olgunluğu ve zekâsı anında hayranlık uyandırdı. Martin şunları ekledi: "Lamine, yaşına göre olgun ve sorumluluk sahibi bir çocuktu. Bildiğimiz kadarıyla zararlı herhangi bir şey yapmadı; ancak çok zeki bir çocuk olduğunu düşünüyorum, eğer yapmış olsaydı bile biz fark etmezdik."

Ve devam etti: "Durum sahadaki performansına benziyor; fark etmeden yaptığı şeyler var."

Bu doğuştan gelen parlaklık, doğal olarak kulübün en büyük simgesiyle benzerliklerin ortaya çıkmasına yol açtı. Martin şöyle dikkat çekti: "Bu, daha önce Leo Messi'yle de yaşanan bir şey." Bu durum, Yamal'ın yedi yaşındaki bir mucize çocuktan Barcelona'nın köşe taşına uzanan yolunu pekiştirdi.