Messi ile Ronaldo, Joan Gamper Kupası'nda karşı karşıya gelebilir

Futbolda yeni sezon modern dönemin en büyük iki yıldızı arasındaki yeni bir düelloyla başlayabilir.

Barcelona ile Juventus, 8 Ağustos’ta geleneksel Joan Gamper Kupası’nda karşı karşıya gelecek. Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo yalnızca iki hafta sonra yeniden rakip olarak sahaya çıkabilir.

Bu mücadele Barcelona için seyircisiyle yeniden buluşma anlamı da taşıyor. Pandemi nedeniyle uzun süredir kapılarını futbolseverlere kapatan Camp Nou, İspanya’daki Covid-19 yönetmeliğine göre %20 kapasiteyle hizmet verebilecek.

Kupa kapsamında iki kulübün kadın futbol takımları da bir hazırlık maçı yapacak. Barcelona’nın kadın futbol takımı geçen sezonu Şampiyonlar Ligi zaferiyle tamamlamıştı.

Messi belirsizliği sürüyor

Barcelona ile yeniden anlaşmasına rağmen henüz resmi sözleşmeye imza atamayan Messi’nin bu maça yetişip yetişmeyeceği ise soru işareti.

Maaş sınırının altına bir türlü inemeyen Katalen ekibi, Arjantinli yıldız ile sözleşme yenileyebilmek için yaşadığı ekonomik sıkıntılara çözüm bulmaya çalışıyor.

Barcelona, Messi’ye lisans çıkaramazsa neler olacak?

Joan Gamper Kupası

Barcelona, resmi sezon açılışını her yıl Joan Gamper Kupası ile yapıyor. 1966’dan beri süren bu gelenek, sezon öncesi hazırlıklarının son basamağını oluşturuyor.

Joan Gamper Kupası’nı sekiz yıldır kaybetmeyen Barcelona, son yenilgisini 2012’de Sampdoria’ya karşı yaşamıştı.

Barcelona ile Juventus 2005’te de Joan Gamper Kupası’nda karşı karşıya geldi. 18 yaşındaki Lionel Messi’nin de forma giydiği mücadeleyi İtalyan temsilcisi penaltılarla kazanmıştı.

Messi ile Ronaldo, son olarak 2020’de Şampiyonlar Ligi’nde kozlarını paylaştı. Bir dönem La Liga’nın en ilgi çekici düellosuna imza atan ikilinin artık farklı liglerde top koşturması, bu tip karşılaşmaların değerini biraz daha arttırıyor.

Daha fazlası için:

Borussia Dortmund'dan Premier Lig'e transfer olan 15 yıldız

Tottenham yıldızıyla sözleşme yeniledi

Inter, Lukaku için dudak uçuklatan bir bonservis talep ediyor