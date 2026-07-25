Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nın yıldızı ve 2026 Dünya Kupası'nın en büyük sürprizlerinden biri olan deneyimli kaleci Vozinha, kariyerinde yeni bir deneyime hazırlanıyor. Yeşil Burun Adaları yıldızı, mevcut transfer döneminde Şili ekibi Colo Colo'ya katılmaya çok yaklaştı.

Colo Colo Kulübü Başkanı Anibal Mosa, 40 yaşındaki kaleciyle anlaşmanın tamamlandığını açıkladı. Mosa, kalecinin önümüzdeki günlerde Şili'ye geleceğini, sağlık kontrollerinden geçeceğini ve ardından takımın yeni oyuncusu olarak resmen tanıtılacağını belirtti.

Fransız RMC ağının aktardığına göre Mosa şöyle konuştu: "Vozinha, Colo Colo'nun oyuncusu olacak. Yakında Şili'ye gelecek, gerekli kontrollerden geçecek ve ardından Monumental Stadı'nda resmen tanıtılacak."

Bu gelişme, Vozinha'nın adının geçtiğimiz dönemde Lionel Messi'nin yanında oynamak üzere ABD ekibi Inter Miami'ye transfer olmasıyla anılmasının ardından geldi.

Vozinha, 2026 Dünya Kupası'nda tüm dikkatleri üzerine çekti. Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nı, sergilediği dikkat çekici performanslar sayesinde takım tarihinin en iyi başarısı olan son 16 turuna taşıdı. Bu performansların en öne çıkanı, grup aşamasında İspanya karşısında kalesini gole kapatması oldu. Takımı ardından turnuvaya, Arjantin karşısında uzatmaların sonunda 3-2'lik skorla, kıl payı bir mağlubiyetle veda etti.

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Gerçek adı Josimar José Évora Dias olan kaleci, sıra dışı bir hikaye taşıyor. Kariyerindeki ilk profesyonel sözleşmesini ancak 26 yaşına geldiğinde imzaladı. Kıbrıs, Slovakya, Moldova ve Angola'da çeşitli deneyimler yaşadıktan sonra, son olarak Portekiz İkinci Ligi ekibi Chaves'in formasını giydi.

Colo Colo Başkanı, kaleciyle yapılan anlaşmanın teknik nedenlere dayandığını doğrulayarak şunları söyledi: "Sportif açıdan Vozinha mükemmel bir formda; bu yüzden onu kadromuza katmaya karar verdik."

Deneyimli kalecinin kazanımları yeşil sahayla sınırlı kalmadı. Turnuva boyunca bir taraftar fenomenine dönüştü. Dikkat çeken performansları, ünlü Brezilyalı içerik üreticisi Casimiro'nun desteğiyle birleşince popülaritesi olağanüstü şekilde arttı. Öyle ki "Instagram" takipçi sayısı birkaç hafta içinde yaklaşık 50 binden yaklaşık 30 milyona yükseldi.