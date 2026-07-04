Messi ile karşılaşmaktan kaçış yok!: Arjantin, “Köpekbalıkları”nın pençesinden kurtuldu ve Mısır ile heyecan dolu bir karşılaşmaya hazırlanıyor

Son şampiyon Arjantin, 2026 Dünya Kupası'nda son 16 turuna kalmayı başarmadan önce, uzatmalarda sürpriz bir performans sergileyen Yeşil Burun Adaları milli takımını 3-2'lik dramatik bir galibiyetle mağlup ederek, 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Mısır ile heyecan verici bir karşılaşmaya çıkacak.

Cuma akşamı oynanan maçta, mevcut dünya şampiyonu ve turnuvanın en büyük favorilerinden biri ile Dünya Kupası tarihindeki ilk katılımında sürpriz bir performans sergileyen bir takım arasında heyecan verici bir mücadele yaşandı.

Arjantin, maçın başlarında oyunu domine edip top hakimiyetini elinde tutsa da, bunu somut gol fırsatlarına dönüştüremedi. İlk gerçek fırsat 15. dakikada geldi; Tiago Almada’nın pasıyla Lionel Messi, ceza sahasının sol tarafında boş bir alanda kendini buldu, ancak düşük ve açılı şutu sağ direğin yanından dışarıya çıktı.

Arjantinli forvet, bir serbest vuruştan bir fırsat daha yakaladı, ancak kaleci Fozinia uyanıktı (18. dakika). Arjantin, su molasının hemen ardından nihayet golünü attı. Lionel Messi, Lisandro Martínez’in pasıyla ceza sahasının sağ kanadında Deni Borges’i geçerek topu Fozinia’nın kalesine gönderdi (29. dakika).

Messi’nin turnuvadaki yedinci golü Arjantin’e biraz rahatlama sağladı; önde olmasıyla sakin ve memnun olan Tango takımı, hücum baskısı kurmaya gerek duymadı. İlk yarının bitimine az kala Enzo Fernández, ceza sahası kenarından şut denedi, ancak Fozinia topu kalenin sağına çeldi (45. dakika).

İkinci yarıda Arjantin baskısını azalttı ve bu da Yeşil Başlar’ın fırsatları değerlendirmesine olanak sağladı. “Mavi Köpekbalıkları” için, Deroy Duarte’nin ceza sahası kenarından attığı ve kaleye çok yakın geçen şut gibi fırsatlar doğdu (54. dakika).

59. dakikada sürpriz yaşandı: Cape Verde’nin 14 numaralı oyuncusu, ceza sahasının sağ kanadından Ryan Mendes’in pasını aldıktan sonra, Emiliano Martínez’in koruduğu kaleye sol tarafa doğru mükemmel bir yerden vuruşla topu ağlara gönderdi (1-1 beraberlik).

Arjantin yeniden öne geçmeye çalıştı, ancak Lionel Messi, Vazquez ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda gol fırsatını kaçırdı (63. dakika). Kap Verde kalecisi ise Messi’nin serbest vuruşunu sağ direğin yanından uzaklaştırarak parladı (73. dakika).

Arjantin baskısını sürdürdü ve Nahuel Molina’nın ortasında Roberto López, Enzo Fernández’in üzerinden kafayla topu köşeye yönlendirdi (81. dakika). Kap Verdes ceza sahası çevresinde fırsatlar arka arkaya geldi, ancak “Mavi Köpekbalıkları” direndi; hatta Fozinia, Lionel Messi’nin kullandığı serbest vuruşu ustaca kurtardı (90+5. dakika) ve iki takım da uzatmalara gitti.

Aradan çok geçmeden Arjantin yeniden öne geçti: Sol kanattan gelen bir köşe vuruşunda Lionel Messi, topu Alexis McAllister’a aktardı; McAllister kafayla indirdi ve ceza sahasının sağ kanadında bulunan Lisandro Martínez, topu sol üst köşeye kavisli bir vuruşla gönderdi (92. dakika).

Ancak Yeşil Burun Adaları umudunu kaybetmedi; Jamiero Monteiro’nun ceza sahasının solundan yaptığı ortanın ardından Sidney Cabral, Emiliano Martínez’in kalesinin sağ üst köşesine muhteşem bir şut gönderdi (103. dakika).

Uzatmaların ikinci yarısında Arjantin, bir köşe vuruşundan zor da olsa yeniden öne geçti; Cristian Romero kafayla topu ağlara gönderdi (111. dakika). Yeşil Burun Adaları ise son ana kadar baskısını sürdürdü; özellikle Sidney Cabral’ın tehlikeli serbest vuruşunu kaleci kurtardı (116. dakika).

Bu zorlu 3-2'lik galibiyetle Arjantin, penaltı atışlarında Avustralya'ya karşı tarihi bir galibiyet elde eden (1-1, 4-2) Mısır ile karşılaşmaya hak kazandı. 2026 Dünya Kupası'nın son 16 turunda dünya şampiyonu ile Firavunlar arasında heyecan verici bir karşılaşma yaşanacak.