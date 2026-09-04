71 yaşındaki isim, yeni milli takım teknik direktörü Jürgen Klopp'un 17 Eylül'de Nations League'de oynanacak maçlar için ilk Almanya kadrosunu açıklayacağı zaman Sane'nin adının listede yer almayacağını düşünüyor.

Sport1'e konuşan Neururer, "Kloppo performans ilkesine göre hareket edecek. Bu oyuncuyu, bu oyuncu tipini seviyorum. Messi ile aynı seviyede oynayabilir. Ama bunu en son ne zaman gösterdi?" dedi.

Sane'nin yeterince zaman ve fırsata sahip olduğunu vurgulayan Neururer, "Galatasaray'da sürekli olarak performans ortaya koyabileceğini ve Jürgen Klopp'un ona başvuracağını düşünmüyorum. Ne yazık ki süresi doldu ve geri döneceğine inanmıyorum" ifadelerini kullandı.

Bu öngörüsü güncel gelişmelerle de örtüşüyor. Çünkü Sane, Türkiye şampiyonunda sağ kanattaki ilk 11 yerini kaybetti, bu durumun son günlerde huzursuzluğa da yol açtığı belirtiliyor.

Sane'nin Almanya Milli Takımı'ndaki kariyeri, 2015 sonbaharındaki ilk maçından bu yana adeta bir inişli çıkışlı grafik izledi. 30 yaşındaki oyuncu, şu ana kadar 80 milli maçta forma giydi ve 18 gol attı. Klopp'tan önce görev yapan Julian Nagelsmann döneminde Sane bir süre kadroya çağrılmadı, ancak eski teknik adam daha sonra onu yeniden aday kadroya aldı ve ABD, Kanada ile Meksika'da hayal kırıklığıyla sonuçlanan Dünya Kupası'nda ilk 11'in değişmezlerinden biri yaptı. Ancak Sane, birçok Alman oyuncu gibi, Paraguay'a karşı son 32 turunda yaşanan utanç verici elenişle sonuçlanan turnuvada beklentilerin altında kaldı.

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Peter Neururer, Leon Goretzka için DFB'de gelecek görüyor

Neururer, Sane konusunda şüpheci olsa da onun eski Bayern takım arkadaşı Leon Goretzka'nın Almanya Milli Takımı kariyerinin devam edeceğine inanıyor. 31 yaşındaki oyuncu, Dünya Kupası'nda çok az süre aldı ve daha sonra takımdan sözde uzaklaşması ile Paraguay'a karşı penaltı atışlarında sorumluluktan kaçması nedeniyle manşetlere çıktı.

Ancak Neururer, merkezi orta saha oyuncusunun Aston Villa'ya Premier League'e bedelsiz transferinin ardından çıkışa geçeceği konusunda iyimser. Bayern'de son dönemde "yalnızca ara sıra oynadığını" söyleyen Neururer, şöyle devam etti: "Şundan eminim: Leon sağlıklı kalırsa Aston Villa'da performansını ortaya koyacaktır. Ortaya koyabileceği bu performans da yeniden (milli takıma; editör notu) dönmesi için yeterli olacaktır."