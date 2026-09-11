Arjantin Futbol Federasyonu, İspanya karşısında (1-0) kaybedilen Dünya Kupası finalinin üzerinden yaklaşık iki ay geçmesinin ardından, önümüzdeki uluslararası ara döneminde milli takımı gölgeleyebilecek idari ve mali krizlerin ortasında bir istikrarsızlık dönemi yaşıyor.

Bu bağlamda, Fransız "RMC" kanalı, Arjantin Federasyonu'nun bir kaos aşamasından geçtiğini öne çıkardı. Federasyon başkanı Claudio "Chiqui" Tapia'ya yönelik, Arjantin içinden ve dışından kaynaklanan kara para aklama suçlamalarının yanı sıra, milli takımı da etkilemeye başladığı görülen süregelen bir hukuki mücadele söz konusu.

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Teknik ekip cephesinde ise teknik direktör Lionel Scaloni'nin milli takımla olan sözleşmesi 31 Aralık'ta sona eriyor.

Arjantin'i 2022 Dünya Kupası şampiyonluğuna ve son edisyonun finaline taşıyan 48 yaşındaki teknik direktörün, milli takımla olan yolculuğunun sonuna geldiğini düşündüğüne inanılıyor.

İtalyan "La Gazzetta dello Sport" gazetesine göre Scaloni ayrılığa yöneliyor; teknik ekibinden bazı kişiler de aynı arzuyu paylaşıyor. Bu durum, önümüzdeki dönemde milli takım içinde büyük değişikliklerin kapısını aralıyor.

Asli oyuncular yer almayabilir

Arjantin'in Burkina Faso, Bolivya ve Benin karşısında oynayacağı önümüzdeki üç hazırlık maçının, milli takımdaki kariyerini sona erdirdiğini açıklayan efsane Lionel Messi olmadan oynanacağı kesin.

Önümüzdeki ekim ayındaki uluslararası aranın Arjantin kaptanına yönelik bir tören yaşamasının beklendiği, ancak kendisiyle federasyon arasında var olan gerginliğin bu törenin düzenlenmesini zorlaştırdığı belirtiliyor.

Bu bağlamda "La Gazzetta dello Sport" şunları söyledi: "Ayrıca masada Messi için büyük bir tören meselesi var, ancak Leo bu konuda tam olarak ikna olmuş değil. Federasyonla ilişkiler gergin. Messi, federasyona yalnızca sahada değil, saha dışında da, ekonomik düzeyde çok şey verdiğini hissediyor."

Şunları ekledi: "İşte bir başka acı nokta: Son performans karşılığında oyunculara tahsis edilen primler tartışma konusu. Arjantin içinde birçok cepheden, Dünya Kupası finalinin sahiplerinin federasyondan alacaklı olduğuna ve milli takım oyuncularına ödenmesi gereken meblağların yüksek olduğuna işaret ediliyor."

İtalyan gazetesi şöyle devam etti: "Tüm bunları bir araya getirdiğinizde, Avrupa'da oynayan milli takım yıldızlarının, adları B harfiyle başlayan ve Brezilya olmayan 3 milli takımla karşılaşmak üzere Arjantin'e gitme fikrine baştan neden istekli olmadıkları anlaşılıyor."

Bu kriz, aralarında Lautaro Martinez, Julian Alvarez ve Alexis Mac Allister'ın da bulunduğu bir dizi asli oyuncunun önümüzdeki uluslararası aradan uzak kalmasına yol açabilir; bu da Arjantin milli takımını çevreleyen belirsizlik halini artıran bir gelişme.

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