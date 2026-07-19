Arjantin milli takımı, son yıllarda penaltı atışlarının artık bir takıntı ya da çözülmemiş bir sorun olmadığını kanıtladı.

Bugün Pazar günü ABD’nin New Jersey eyaletindeki MetLife Stadyumu’nda oynanacak İspanya ile Dünya Kupası finali öncesinde, teknik direktör Lionel Scaloni’nin elinde penaltı atışlarında uzmanlaşmış bir grup oyuncu bulunuyor ve atış sırası da net bir şekilde belirlenmiş durumda; ancak normal süre ve uzatmaların sonunda nihai karar sahadaki oyunculara bırakılıyor, Arjantinli "TyC Sports" kanalına göre.

Final maçı berabere biterse, 2022 Katar Dünya Kupası ve 2024 Copa América’da olduğu gibi penaltı atışları devreye girecek.

Penaltı atışlarını yapacak oyuncuların seçimi, sahada kalan oyunculara bağlı olacak; zira her milli takımın 6 oyuncu değiştirme hakkı bulunuyor: 5'i maç sırasında, 1'i ise uzatma süresinde.

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Arjantin milli takımı, son 3 karşılaşmasını bu şekilde sonuçlandırdıktan sonra, penaltı atışları senaryosuna büyük bir özgüvenle yaklaşıyor. Bu maçlar arasında 2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde Hollanda, ardından aynı turnuvanın finalinde Fransa, ve son olarak 2024 Copa América çeyrek finalinde Ekvador'a karşı penaltı atışlarıyla galip gelmişti. Ayrıca, birçok kez kahramanlık gösteren kaleci Emiliano Martínez de kadroda yer alıyor.

Penaltı atışlarını gerçekleştirecek adaylar

Lionel Messi: Tartışmasız birinci penaltı atıcısıdır; Arjantin’in penaltı serisine her zaman o başlar ve sahada olması halinde bunu tekrar yapması beklenir; ancak 2026 Dünya Kupası’nda Avusturya ve Mısır karşısında iki penaltı kaçırmıştı.

Gonzalo Montiel: Penaltılarda en istikrarlı oyunculardan biri olan Montiel, Arjantin’in son 3 penaltı serisinde Messi ile birlikte yer aldı. Kariyeri boyunca 20 penaltının 18’ini gole çevirdi ve Katar Dünya Kupası finalinde Fransa karşısında galibiyeti getiren penaltıyı attı.

Leandro Paredes: Temel seçeneklerden biri olarak görülüyor; Boca Juniors'ta düzenli olarak penaltı atıyor ve 2022 Dünya Kupası'nda Hollanda ve Fransa maçlarında penaltı atan oyuncular arasındaydı.

Lautaro Martínez: Hollanda karşısında penaltısını gole çevirdikten sonra her zaman uzmanlar listesinde yer alıyor ve Inter Milan'da penaltı vuruşlarını üstleniyor.

Julian Álvarez: O da ilk seçeneklerden biri. Copa América’da Ekvador karşısında penaltısını gole çevirdi ve Atlético Madrid’de penaltı atma sorumluluğunu üstleniyor.

Diğer seçenekler

Ana beşlinin yanı sıra, Scaloni'nin elinde birkaç güvenilir yedek var. Bunların en önemlileri:

Nicolás Otamendi: Ekvador karşısında Arjantin'e yarı finale yükselme biletini kazandıran kritik penaltıyı gole çevirdi.

Alexis Mac Allister: Aynı seride penaltısını gole çevirdi ve teknik ekibin güvendiği bir seçenek olarak görülüyor.

Enzo Fernández: Katar Dünya Kupası'nda Hollanda karşısında bir penaltıyı kaçırmış olsa da, Scaloni'nin olası penaltı atıcıları arasında yer almaya devam ediyor.

Scaloni: Penaltı atıcılarının sırasını ben belirledim

Copa América'da Ekvador'u penaltı atışlarında mağlup ettikten sonra Scaloni, penaltı atıcılarının sıralamasının tamamen kendi kararı olduğunu açıkladı.

Basın toplantısında şunları söyledi: “Ben konuştum, hepsini bir araya getirdim. ‘İlk olarak Leo’ dedim. Sonra sonuncuya gelene kadar saymaya başladım.”

Teknik ekibin beşinci penaltıyı atacak oyuncunun kim olacağı konusunda tereddüt ettiğini de ekleyen Scaloni, “Seçim Nicolás Otamendi ile Nicolás González arasında kaldı. Otamendi sorumluluğu üstlendi, çünkü kulübünde (Benfica) penaltıları iyi atıyordu; ayrıca Nico da bir seçenek olarak vardı” dedi.

Ekvador karşısında penaltıları kim attı?

Lionel Messi: İlk penaltıyı kaçırdı.

Julian Alvarez: İkinci penaltıyı gole çevirdi.

Alexis McAllister: Üçüncü penaltıyı gole çevirdi.

Gonzalo Montiel: Dördüncü penaltıyı gole çevirdi.

Nicolás Otamendi: Beşinci penaltıyı gole çevirdi ve Arjantin'in 4-2'lik galibiyetini kesinleştirdi.