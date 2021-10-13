Messi için Barcelona'ya geldi, ilk golünü 2 buçuk ay sonra attı

Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Sergio Agüero, uzun süreli sakatlığının ardından oynadığı ilk maçta ilk golünü kaydetti.

Yaz transfer döneminde Arjantin Milli Takımı'ndan arkadaşı Lionel Messi tarafından ısrarla istenen ve Barcelona'ya transfer olan Sergio Agüero, sakatlığının ardından ilk maçına EU Cornella karşısında çıkarken ilk golünü de attı.

Sergio Agüero, yaz transfer döneminde Manchester City takımından ayrılmış ve Barcelona ile anlaşmıştı. Çıktığı ilk antrenmanda baldır sakatlığı yaşayan golcü oyuncu, Barcelona formasını ilk kez giyebilmek için uzun süre beklemek zorunda kalmıştı.

2021-2022 sezonunda 9 maç kaçıran Arjantinli golcü, UE Cornella takımıyla oynanan hazırlık maçında ilk kez Barcelona formasını giydi. Sergio Agüero, uzun süredir beklediği formasına kavuşurken Barcelona adına 1 gol atarak sahalara iyi bir şekilde döndüğünü gösterdi.

Agüero Barcelona için gollerine başladı

Barcelona'nın, çarşamba sabahı oynadığı EU Cornella maçında Ronald Koeman tarafından görevlendirilen Agüero; 2-2 biten maçta gol atmayı başardı. Barcelona'nın diğer golü ise Coutinho'dan geldi.

33 yaşındaki yıldız oyuncu, saha içerisinde hızlı ve son derece istekli görünürken attığı golde ise golcü içgüdülerinin hala çok iyi olduğunu bir kez daha gösterdi.

Maçın ilk yarım saatinde forma giyen Arjantinli yıldız, takımla birlikte sadece 2 gündür antrenmana çıktığı için hocası Ronald Koeman tarafından riske edilmedi.

Barcelona için sırada ne var?

Agüero'nun, Cornella maçındaki canlı görüntüsünün ardından Barcelona'nın sahasında ağırlayacağı Valencia maçında oynayıp oynamayacağı ise merak ediliyor.

La Liga'da; Valencia'nın bir sıra gerisinde 9. sırada bulunan Barcelona'nın ligde bir maç eksiği bulunuyor. Barca'nın, Valencia'ya karşı puan kaybetmeye tahammülü olmadığı belirtiliyor.

Arjantinli yıldız Agüero'nun, Valencia müsabakasına yedek kulübesinde başlaması beklenirken Barcelona'nın genç yıldızı Ansu Fati ise uzun süren sakatlığının ardından ilk kez sahada yer alabilir.

Ayrıca, diz ameliyatının ardından tedavisine devam edilen Ousmane Dembele'nin ise Valencia mücadelesinde oynaması beklenmiyor.

Barcelona'nın, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Dinamo Kiev maçında Hollandalı hoca Koeman; Sergio Agüero, Ansu Fati ve Ousmane Dembele'yi aynı anda kullanma şansına sahip olacak.

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