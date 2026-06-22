Messi, Harry Kane’in izinden gidiyor… ve Dünya Kupası’nda 32 yıldır kırılamayan bir rekoru tekrarlıyor

Arjantin Milli Takımı, Pazartesi akşamı 10. grubun ikinci turunda Avusturya ile oynadığı maçta 2-0’lık değerli bir galibiyet elde ederek, 2026 Dünya Kupası’nın 32’li turuna resmen katılma hakkını kazandı.

Arjantinli yıldız Lionel Messi, 38. ve 90+5. dakikalarda galibiyet gollerini atarak tartışmasız maçın kahramanı oldu. Böylece turnuvadaki çarpıcı performansını sürdüren Messi, ülkesinin milli takımını eleme turlarına erken bir şekilde taşımayı başardı.

İstatistiklere odaklanan Fransız "Stats Foot" ağına göre, Messi, 1994 Dünya Kupası'nda Rusya milli takımının ilk altı golünü atan Rus Oleg Salenko'dan sonra, tek bir Dünya Kupası turnuvasında milli takımının ilk beş golünü atan ikinci oyuncu oldu.

İstatistiklere odaklanan “Mr. Sheep” hesabı ise Messi’nin, Dünya Kupası’ndaki ilk iki maçında beş veya daha fazla gol atarak turnuvaya başlayan oyuncuların yer aldığı tarihi listeye katıldığını belirtti.

Bu listede, 1930 turnuvasında 5 gol atan Arjantinli Guillermo Stabile, 1954 turnuvasında 7 gol atan Macar Sandor Kocsis, 1958 Dünya Kupası'nda 5 gol atan Fransız Just Fontaine ve 2018 Dünya Kupası'nda 5 gol atan İngiliz Harry Kane'i içeriyor; 2026 Dünya Kupası'nda da 5 gol atan Lionel Messi bu listeye katıldı.

Ayrıca “Bay Sheph” Arjantin’in, bir sonraki tura resmi olarak yükselmeyi garantilemiş olmasına rağmen, son maçın sonucuna göre grup aşamasını birinci, ikinci veya üçüncü sırada tamamlama şansının hâlâ olduğunu belirtti. Öte yandan Messi, büyük turnuvalardaki olağanüstü itibarını pekiştirmeye devam etti; oynadığı takımlarla grup aşamasını geçme konusundaki kusursuz rekorunu korudu.

Aynı istatistiğe göre, Arjantin kaptanı katıldığı tüm turnuvalarda tur atlamayı başardı: Şampiyonlar Ligi’nde 19’da 19, Kulüpler Dünya Kupası’nda 1 katılımda 1 kez, Lig Kupası’nda 2 katılımda 2 kez, Dünya Kupası’nda 6 katılımda 6 kez ve Copa América’da 7 katılımda 7 kez tur atlayarak toplam 35 katılımda 35 kez tur atlamayı başardı.

Bu bağlamda, “Opta” istatistik ağı, 2026 Dünya Kupası’nda şu ana kadar gol atmaya en çok katkı sağlayan oyuncuların listesini açıkladı. Lionel Messi, herhangi bir asist yapmadan 5 gol atarak sıralamanın zirvesinde yer alırken, Alman forvet Deniz Undav ise 3 gol atıp 2 asist yaparak toplam 5 gole katkı sağladı ve ikinci sırada yer alıyor.