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Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Messi hakkında konuşma: Bellingham ile Romero arasındaki tartışmanın perde arkası, Dünya Kupası krizinin ardından

Atletico Madrid - Real Madrid
Atletico Madrid
Real Madrid
La Liga
J. Bellingham
C. Romero
L. Messi
İspanya
İngiltere
Arjantin

Dünya Kupası'ndan bu yana gergin bir atmosfer

Real Madrid'in yıldızı Jude Bellingham ile Atletico Madrid'in savunmacısı Cristian Romero, geçtiğimiz pazar günü La Liga'da oynanan Madrid derbisinde karşı karşıya geldi. Rakip iki oyuncu, Dünya Kupası'ndaki anlaşmazlıklarının fitilini yeniden ateşledi.

Atletico Madrid, gergin bir atmosferde geçen ve Bellingham ile eski Tottenham savunmacısı arasında bir çekişmeye sahne olan maçta Real Madrid'i 2-1 mağlup etti.

İki oyuncu, Metropolitano Stadı'ndaki maç boyunca laf dalaşına girerken, İngiltere ile Arjantin arasında Dünya Kupası yarı finalinde oynanan maçları hâlâ akıllardaydı.

O gece İngiltere öne geçmiş, ancak Güney Amerika ekibi maçın son dakikalarında toparlanarak son dakikalarda iki gol atmış ve karşılaşmayı 2-1 kazanmıştı.

Movistar kanalına bağlı "El Dia Despues" gazetesine göre Bellingham, Lionel Messi kendi takımındayken çok konuştuğunu iddia ederek Romero ile alay etti.

İngiliz "Mirror" gazetesinin aktardığına göre Bellingham, Romero'ya şöyle dedi: "(Lionel) Messi'yle birlikteyken çok konuşuyorsun. Ama burada, hiçbir şey yok." Bellingham ayrıca Arjantinli oyuncuyu "korkak" olarak niteledi.

Romero ise Bellingham'ı "ağlak çocuk" olarak niteleyip İngiliz oyuncuyla alay ederek şöyle dedi: "Orada (Dünya Kupası'nda) ağladın."

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