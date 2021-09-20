Messi, Guardiola ve Xavi'nin Barça'dan kopmasının gerçek nedeni şaşırtacak!

Barcelona'nın efsanelerini kaybetmesinin nedeni birçok kez kulüp başkanları olarak gösterilse de işin gerçeği böyle olmayabilir.

Lionel Messi'nin ayrılmasının ardından La Liga'da sezona üç maçta yedi puanla nispeten iyi bir başlangıç yapsa da Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e sahasında 3-0 mağlup olan Barcelona'da geçmişin gölgesi tartışılmaya devam ediyor.

Katalan ekibinin yıldızlarını kaybetmesinde, soyunma odasının rolünün olduğu öne sürülüyor.

İspanyol basının önde gelen gazetelerinden Sport'tan Albert Masnu'nun iddiasına göre birçok futbol otoritesine göre futbol tarihinin en iyi oyuncusu olan Messi ve tarihin en iyi teknik direktörlerinden biri olarak gösterilen Pep Guardiola'nın Barcelona'dan ayrılmasının temel nedeni Barcelona'nın soyunma odası.

Gidenler takibi bırakıyor

Bu iki ismin yanı sıra Xavi, Andres Iniesta ve Carles Puyol'un da bu nedenle takımdan koptuğunun altını çizen Masnu, bu isimlerin Barcelona'dan koptuktan sonra kulübü takip etmemelerinin dikkat çekici olduğunu söyledi ve bu durumu uyuşturucudan uzaklaştıktan sonra hayatın farklı gerçeklerini keşfeden insanlara benzetti.

Xavi'nin Barcelona'dan gelen teknik direktörlük teklifini takımda çok sayıda eski takım arkadaşının bulunmasından dolayı reddettiğini belirten Masnu, Messi ile yolları ayırma kararının takım kaptanlarından biriyle verildiğini öne sürdü.

Bu isimlerin ayrılık kararı almasının ardında yatan nedeninin sanılan aksine Barcelona başkanları olmadığını belirten Masnu, Barcelona'da görev yapan başkanların bu hiyerarşiyi sonlandırmak istediğini ancak hiçbirinin bunu başaramadığını belirtti. Kulübün geleceğine ilişkin kritik kararların alındığı soyunma odasındaki problemlerin temel kaynağının ise para olduğu öne sürüldü.

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