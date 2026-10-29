Inter Miami, bu sabahın erken saatlerinde ABD Futbol Ligi'nde oynanan karşılaşmada Cincinnati karşısında son dakikada bulduğu beraberlik golüyle 2-2'lik skorla kesin bir yenilgiden kurtuldu.

Luis Suarez 61. dakikada kaydettiği golle Inter Miami'yi 1-0 öne geçirdi, Kenji Mboma Dem 80. dakikada Cincinnati adına beraberlik golünü attı, ardından takım arkadaşı Samuel Gidi 86. dakikada ikinci golü ekledi.

Rikelme Filipe ise 90. dakikada ABD Futbol Ligi'ndeki ilk golünü kaydederek Inter Miami'yi yenilgiden kurtardı ve maç 2-2 berabere sona erdi.

Buna rağmen Inter Miami, New England'ın çarşamba günü New York Red Bull'u 3-2 yenmesinin ardından Doğu Bölgesi'nde üçüncü sıraya geriledi; bu sonuç Revs'i ikinci sıraya yükseltti.

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Bu galibiyet New England'ın puanını 58'e çıkardı ve takımı üçüncü sıradaki Inter Miami'nin iki puan önüne taşıdı; sıralamanın zirvesinde ise 71 puanla Nashville yer alıyor.

Artık önümüzdeki pazar günü Inter Miami için belirleyici hale geldi; Messi'nin takımı New England Revolution ile karşılaşmak için deplasmana gidecek ve bu maçın sonucunun yalnızca Doğu'da ikinci sırayı alacak takımı belirlemekte değil, belki de ABD Futbol Ligi Kupası elemelerinde ikinci sıra konusunda da büyük etki yaratacağı kesin.

Bu maç, sezonu 7 Kasım'da kendi sahasında Charlotte takımıyla karşılaşarak tamamlayacak olan Miami ekibinin normal sezondaki sondan bir önceki karşılaşması olacak.

Cincinnati takımı ise play-off'lara yükselişini garantilemeye yaklaşma fırsatını kaçırdı; puanı 43'te kalarak sekizinci sırada yer aldı.

Inter Miami, sonuçlarda belirgin bir istikrarsızlık yaşıyor; geçen hafta New York Red Bulls karşısında 2-0 yenilmişti.

Bugün gol atmayan veya asist yapmayan Lionel Messi'nin Dünya Kupası'nın ardından takıma dönüşünden bu yana Inter Miami, "Pire"nin katıldığı 15 ABD Futbol Ligi maçına çıktı; bu maçlarda 4 galibiyet, 4 de mağlubiyet aldı ve 7 karşılaşmada berabere kaldı.