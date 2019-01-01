Messi favori golünü seçti

Arjantinli yıldız, gollerle dolu kariyerinin en iyisini belirledi.

, kariyeri boyunca 600'den fazla gole imza attı.

5 kez Ballon d'Or ödülünün saihibi olan Arjantinli, bu gollerin arasından kendisinin favorisi olan pozisyonu belirledi.

TyC Sports'a demeçler veren Messi, 2009 Şampiyonlar Ligi final karşılaşmasında 'a attığı kafa golünü kariyerinin en iyisi olarak nitelendirdi.

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🏟️ Stadio Olimpico, Rome

🗓️ 2009 #UCLfinal



💫 A moment of magic from Messi...#UCL pic.twitter.com/y6eXnUrIQe — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 24, 2019

32 yaşındaki oyuncu, Samuel Eto'o ile öne geçen takımını attığı golle 2-0'lık skora ve kupaya taşımıştı.

"En sevdiğim gollerim sadece görsel güzellik taşıyanlar değil, aynı zamanda önemli olanlar" diyen Messi, United'a attığı gol hakkında "Şampiyonlar Ligi finalinde Guardiola ile üçlemeyi tamamlayan gol, daha önce başaramadığımız bir şeyi yapmamızı sağladı" ifadelerini kullandı.

Sezona sakat başlayan Lionel Messi, Barcelona'nın 'da oynadığı 9 maçın sadece 3'ünde ilk 11 başlayabildi.