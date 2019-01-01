Messi favori golünü seçti
Lionel Messi, Barcelona kariyeri boyunca 600'den fazla gole imza attı.
5 kez Ballon d'Or ödülünün saihibi olan Arjantinli, bu gollerin arasından kendisinin favorisi olan pozisyonu belirledi.
TyC Sports'a demeçler veren Messi, 2009 Şampiyonlar Ligi final karşılaşmasında Manchester United'a attığı kafa golünü kariyerinin en iyisi olarak nitelendirdi.
🏟️ Stadio Olimpico, Rome— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 24, 2019
🗓️ 2009 #UCLfinal
💫 A moment of magic from Messi...#UCL pic.twitter.com/y6eXnUrIQe
32 yaşındaki oyuncu, Samuel Eto'o ile öne geçen takımını attığı golle 2-0'lık skora ve kupaya taşımıştı.
"En sevdiğim gollerim sadece görsel güzellik taşıyanlar değil, aynı zamanda önemli olanlar" diyen Messi, United'a attığı gol hakkında "Şampiyonlar Ligi finalinde Guardiola ile üçlemeyi tamamlayan gol, daha önce başaramadığımız bir şeyi yapmamızı sağladı" ifadelerini kullandı.
Sezona sakat başlayan Lionel Messi, Barcelona'nın La Liga'da oynadığı 9 maçın sadece 3'ünde ilk 11 başlayabildi.