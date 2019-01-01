Barcelona

Messi favori golünü seçti

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(C)Getty Images
Arjantinli yıldız, gollerle dolu kariyerinin en iyisini belirledi.

Lionel Messi, Barcelona kariyeri boyunca 600'den fazla gole imza attı.

5 kez Ballon d'Or ödülünün saihibi olan Arjantinli, bu gollerin arasından kendisinin favorisi olan pozisyonu belirledi.

TyC Sports'a demeçler veren Messi, 2009 Şampiyonlar Ligi final karşılaşmasında Manchester United'a attığı kafa golünü kariyerinin en iyisi olarak nitelendirdi.

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32 yaşındaki oyuncu, Samuel Eto'o ile öne geçen takımını attığı golle 2-0'lık skora ve kupaya taşımıştı.

"En sevdiğim gollerim sadece görsel güzellik taşıyanlar değil, aynı zamanda önemli olanlar" diyen Messi, United'a attığı gol hakkında "Şampiyonlar Ligi finalinde Guardiola ile üçlemeyi tamamlayan gol, daha önce başaramadığımız bir şeyi yapmamızı sağladı" ifadelerini kullandı.

Sezona sakat başlayan Lionel Messi, Barcelona'nın La Liga'da oynadığı 9 maçın sadece 3'ünde ilk 11 başlayabildi.

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