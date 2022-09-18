"Messi dünyanın kralıydı": Ludovic Giuly, Messi'nin PSG'deki ilk sezonu hakkında açıklamalarda bulundu ve onu savundu

Lyon'un teknik direktör yardımcısı Ludovic Giuly, Messi'ye 'dünyanın kralı' dedi ve PSG'deki ilk sezonuna rağmen onu korudu

Messi, Fransa'da ilk sezonunda zorlanmıştı

Giuly, eski Barcelona takım arkadaşına selam gönderdi

Arjantinli yıldız 2022/23 sezonunda şu an için 5 gol attı

NELER OLDU? PSG adına sadece 11 gol kaydettiği, başarısız bir başlangıç sezonundan sonra, Messi 2022/23 sezonuna hızlı bir giriş yaptı. Yıldız oyuncu şimdiye kadar 10 maçta 5 gol attı ve 8 asist yaptı.

NE SÖYLENDİ? Ludovic Giuly, Le Parisien'e verdiği demeçte, "Geçen sezonun onun için karmaşık olacağını biliyordum. Bir kulüpte dünyanın kralıyken, yeni bir ülkeye ve başka bir şampiyonaya bir gecede varmak asla kolay değildir. Dünyanın en iyi oyuncusu olsanız bile. Değişikliği özümsemek zaman alıyor, ilk yılının karmaşık olduğunu gördük. Ama ikinci sezonunun iyi olacağına inandım çünkü büyük oyuncular her zaman kendilerini sorgularlar; onun da yaptığı buydu." şeklinde konuştu.

BÜYÜK RESİM: Giuly, açıklamasında Messi'nin hâlâ çığır açan bir oyuncu olduğunu belirtti ve şu şekilde devam etti: Elbette, artık aynı Messi değil ama kalitesi hâlâ mevcut. Herkese 35 yaşında bile gelişebileceğinizi ve oynama şeklinizi değiştirebileceğinizi gösteriyor. Genç ve yaşlı tüm oyuncular için iyi bir örnek."

ÜÇ FOTOĞRAFLA HİKÂYE

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MESSİ İÇİN SIRADA NE VAR?

PSG bugün saat 21.45'te Lyon ile karşılaşacak.