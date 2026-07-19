Messi, Dünya Kupası tarihinde hiç kimsenin sahip olmadığı bir rekora imza atmaya hazırlanıyor

Futbol dünyasında, şampiyonlukların belirlendiği maçlar olduğu gibi, oyuncularını sonsuza dek tarihe kazıyan maçlar da vardır. Görünüşe göre 2026 Dünya Kupası finali ikinci kategoriye giriyor; Lionel Messi, efsanesinin yeni bir sayfasını yazmak üzere. Bu karşılaşma, Arjantin'e tarihi bir başarı kazandırabilirken, aynı zamanda Messi'nin dünyanın en büyük futbol sahnesindeki son maçı da olabilir.

Kupayı elinde tutma hayali ile uluslararası kariyeri hakkındaki bitmek bilmeyen sorular arasında, dünya bu gecenin yeni bir bölümün başlangıcı mı, yoksa nesiller boyu ilham kaynağı olan bu yolculuğun sonu mu olacağını merakla bekliyor.

Arjantin, futbol tarihine adını yazdırmaya sadece bir adım uzaklıkta. Teknik direktör Lionel Scaloni’nin takımının hedefi, 1934 ve 1938’de şampiyon olan İtalya ile 1958 ve 1962’de aynı başarıyı elde eden Brezilya’nın ardından, tarihte Dünya Kupası unvanını koruyan üçüncü takım olmak.

Bu hayali gerçekleştirmek ve Avrupa şampiyonu İspanya’dan kupayı almak için Arjantin milli takımının kaptanı Lionel Messi’nin yine olağanüstü bir performans sergilemesi gerekecek.

O, futbol tarihinin en büyüğü mü?

Futbol tarihinin en büyük oyuncusunun kim olduğu konusunda görüşler ne kadar farklı olursa olsun, şampiyonluklar, başarılar ve rekorlarla dolu olağanüstü bir kariyer inşa eden Lionel Messi’nin futbol efsaneleri arasındaki yerini inkar etmek imkansızdır.

İngiliz yayın kuruluşu BBC’nin haberine göre, Arjantin milli takımı şampiyonluğu kazanırsa, Messi Dünya Kupası tarihinde kupayı iki kez kaldıran ilk kaptan olacak.

Turnuvadaki ilk dört katılımı beklentileri karşılayamasa da, 2022 turnuvası onun en iyi performansına sahne oldu; o dönemde Arjantin’i dünya şampiyonluğuna taşıdı. Şu anda ise turnuvanın tüm zamanların en golcü oyuncuları sıralamasında Kylian Mbappé’den sadece bir gol geride bulunuyor.

Dikkat çeken bir nokta ise, Messi’nin 2016 Copa América finalinde yenilginin ardından milli takımdan emekli olacağını açıklamış olması, ancak daha sonra kararından vazgeçerek futbol tarihinin en muhteşem hikayelerinden birini yazmaya devam etmesidir.

2026 Dünya Kupası finali, Messi’nin Dünya Kupası tarihindeki 34. maçı olacak, ancak en önemli soru şu: Bu, Arjantin’in mavi-beyaz formasıyla sahaya çıktığı son maç mı olacak?

Yolculuğu 2030 Dünya Kupası’na kadar uzayacak mı?

Messi’nin geleceği pek çok soru işareti yaratıyor, özellikle de turnuvanın başlamasının 100. yıl dönümü vesilesiyle kutlama maçlarının düzenleneceği 2030 Dünya Kupası yaklaşırken; bu maçlardan biri de Arjantin’de oynanacak.

Eğer o tarihe kadar devam etmeye karar verirse, Messi 43 yaşına ulaşacak ve Cristiano Ronaldo aynı başarıyı ondan önce gerçekleştirmezse, Dünya Kupası finallerinde oynayan en yaşlı saha oyuncusu olacak.

Bu sadece yeni bir rekorla kalmayacak, aynı zamanda kendi ülkesinin taraftarları önünde bir Dünya Kupası maçı oynama fırsatı da yakalayacak ve bu da onun uluslararası kariyerine devam etmesini sağlayabilecek bir faktör olabilir.

Futbol konusunda uzman İspanyol gazeteci Guillem Balague, Messi’nin milli takımdan emekliliği konusundaki tartışmaların henüz erken olduğunu düşünüyor.

Balagí, “Bunun son olduğunu duysak bile, ben bundan şüpheliyim. Milli takımda oynamaya devam edeceğini düşünüyorum çünkü yaptığı işten keyif alıyor… Inter Miami ile ABD liginde oynamakla yetinip, kariyerini orada sonlandıracağını sanmıyorum” dedi.

Yeni bir istisnai performans

Messi, 2026 Dünya Kupası'nda parlamaya devam etti. Yedi maçta sekiz gol atarak turnuvanın gol kralı Kylian Mbappé'nin sadece iki gol gerisinde kaldı ve bir dizi olağanüstü performansla Arjantin'i finale taşıdı.

Teknik direktör Lionel Scaloni, kaptanını överek şöyle dedi: "O futbol tarihinin bir parçası, bir efsane. Onun bizimle olmasından gurur duyuyorum. O, futbol tarihinin gördüğü en iyi oyuncu ve 39 yaşında finale çıkması muhteşem bir şey... Diego Maradona'yı hâlâ özlüyoruz, ama Messi hâlâ aramızda ve bu yüzden onunla geçirdiğimiz her anın tadını çıkarmalıyız."

Geleceği hakkında ise Scaloni şunları söyledi: “Bunun milli takımdaki son maçı olup olmadığını bilmiyorum, bunu ona sormalısınız, çünkü bu konuyu konuşmadık.”

Messi’nin istatistikleri, uluslararası kariyerinde olağanüstü bir dönem yaşadığını gösteriyor. 35 yaşını doldurduktan sonra Dünya Kupası’nda attığı 21 golün 15’ini bu dönemde kaydetti; bu, turnuvadaki ilk yıllarına kıyasla dikkat çekici bir gelişme.

2022'de Katar'da Dünya Kupası'nı kazandıktan sonra Messi, 2026 turnuvasına kadar devam etme motivasyonuna sahip olduğunu kanıtladı; ancak bu tutkunun onu 2030 Dünya Kupası'na da taşıyıp taşımayacağı sorusu hâlâ gündemde.

Balaghi şöyle diyor: “Henüz son sözünü söylediğini sanmıyorum. Hâlâ maçların tamamını, hatta 120 dakikaya uzayan maçları bile oynayabilecek durumda... Yeşil Burun Adaları maçında ilk 90 dakika boyunca 6,5 kilometre koştu ve hareketlerinin %62’si yürüyüşten ibaretti. İstersen daha fazla yürüyebilir, çünkü oyuna olan tutkusu hâlâ devam ediyor ve bu da bana şu anda milli takımdan ayrılmayacağını düşündürüyor.”

Karşı konulması zor bir fırsat

2030 Dünya Kupası altı ülkede düzenlenecek; İspanya, Portekiz ve Fas turnuvanın maçlarının çoğuna ev sahipliği yaparken, Arjantin, Uruguay ve Paraguay ise Dünya Kupası’nın 100. yıl dönümü vesilesiyle kutlama maçlarına ev sahipliği yapacak.

Bu tarihi etkinlikte Arjantinli taraftarların önünde oynama fırsatı, Messi’yi milli kariyerini uzatmaya iten ek bir faktör olabilir.

Katar’daki Dünya Kupası finali öncesinde Messi, bu turnuvanın uluslararası kariyerindeki son turnuva olacağına dair ipucu vermiş ve o zaman şöyle demişti: “Dünya Kupası serüvenimi final maçında tamamlayacağım için çok mutluyum; son maçımın final olması bana harika bir his veriyor.”

Ve eklemişti: “Bir sonraki turnuvaya daha uzun yıllar var ve o turnuvada yer alabileceğimi sanmıyorum; bu yüzden bu yolculuğu bu şekilde sonlandırmak mükemmel olur.”

Ancak gerçekler farklı bir yöne doğru ilerledi; Messi geri döndü ve 2026 turnuvasına katıldı. Bu nedenle, mevcut finalin ardından yapabileceği herhangi bir açıklama da son söz olmayabilir.

Messi rekorları kırmaya devam ediyor

İngiltere ile oynanan yarı final maçında gol atamamasına rağmen Messi, iki gol pası vererek Dünya Kupası tarihindeki asist sayısını 12'ye çıkardı; bunların 10'u eleme turlarında geldi ve bu, eşi benzeri görülmemiş bir rekor.

Futbol kariyeri genelinde Messi, olağanüstü bir başarı siciline sahiptir. Bunların en önemlileri şunlardır: “En çok Altın Top ödülü kazanan oyuncu, Barcelona’nın tüm zamanların en golcü oyuncusu, La Liga’nın tüm zamanların en golcü oyuncusu, bir takvim yılında en fazla gol atan oyuncu, resmi istatistiklere göre futbol tarihinin en çok asist yapan oyuncusu.”

Dünya Kupası’ndaki en önemli istatistikleri ise şunlardır: "Final maçı da dahil olmak üzere 34 maçla Dünya Kupası'nda en çok maça çıkan oyuncu; Cristiano Ronaldo ile birlikte Dünya Kupası'nın altı edisyonunda yer alan tek iki oyuncudan biri; ve turnuvanın en iyi oyuncusuna verilen Altın Top ödülünü iki kez (2014 ve 2022) kazanan tek oyuncu."

Ayrıca, “2022 Dünya Kupası’nda şampiyonluğa giden yolda tüm eleme turlarında gol atan tek oyuncu, turnuva tarihindeki en fazla asist rekorunu 12 asistle elinde bulunduran ve Dünya Kupası’nda 11 maç üst üste gol katkısı yapan, bu da 1966’dan bu yana en uzun seri” olarak da öne çıkıyor.

Ayrıca, Dünya Kupası’nda arka arkaya dokuz maçta gol atarak yeni bir rekor kırdı ve Cafu’dan sonra tarihte Dünya Kupası’nda üç final maçına katılan ikinci oyuncu olacak.