"Messi'den bunu beklemiyordu": Arap futbolcu Altın Top sürprizinin perde arkasını açıkladı

Bayer Leverkusen'in Cezayirli oyuncusu İbrahim Maza, Arjantinli efsane Lionel Messi'den istisnai bir takdir gördü. Messi, 2026 Ballon d'Or töreni kapsamında en iyi genç oyuncu ödülü "Kopa" yarışındaki tercihleri arasına Maza'yı yerleştirdi. Bu jest, yükselen Cezayirli yeteneğin Avrupa sahnesinde ulaştığı konumu yansıttı.

Arjantin kaptanı, listesinde Maza'yı, İspanya Milli Takımı ile Dünya Kupası'nı kazanan Barcelona ikilisi Lamine Yamal ve Pau Cubarsi'nin ardından üçüncü sıraya koydu. Böylece ödül yarışını dokuzuncu sırada tamamlayan Bayer Leverkusen oyuncusu önemli bir moral desteği elde etti.

Maza, Messi'nin tercihine ilişkin tepkisini açıkladı ve başlangıçta ayrıntıların tamamından haberdar olmadığını, çünkü takımının Almanya Ligi'ndeki Stuttgart maçına odaklandığını vurguladı.

Cezayirli oyuncu, "Sky Sports" kanalına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Konuyu biraz önce öğrendim, ama daha çok maça odaklanıyordum. Bu konuyu düşünmeyi ertelemek ve haberin doğru olup olmadığından emin olmak için maçın sonunu beklemek istedim."

Şöyle devam etti: "Sonunda hızlıca bir göz attım ve tabii ki bir telefon da aldım. Dikkatimin dağılmaması için çaba gösterdim, ama bazı mesajlar gelmeye başladı. Bu takdiri görmek ve Messi çapında bir oyuncunun beni seçmesi büyük bir onur."

Messi'nin tercihi, Bayer Leverkusen ile dikkatleri üzerine çekmeyi sürdüren Maza için özel bir anlam taşıyor. Maza, adını Avrupa futbolunun en dikkat çekici genç yetenekleri listesine yazdırmayı başardıktan sonra başta Paris Saint-Germain olmak üzere birçok büyük kulübün ilgi odağı haline geldi.