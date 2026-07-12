Messi değil… Almanya efsanesi: Bu yıldız Arjantin’i finale taşıyacak

Alman futbol efsanesi Lothar Matthäus, 2026 Dünya Kupası yarı final maçları hakkında tahminlerde bulundu.

Fransa, önümüzdeki Salı günü İspanya ile karşılaşacak; Arjantin ise Çarşamba günü yarı finalde İngiltere ile karşı karşıya gelecek. Matthäus, İngiltere ile Messi'nin takım arkadaşları arasındaki maçın son derece çekişmeli geçeceğini öngörüyor.

Bild kanalındaki “Lothar Starts” programında konuşan Matthäus, “Her iki takım da zayıf yönlerini zaten ortaya koydu. İngilizler Norveç karşısında olağanüstü bir performans sergilemedi ve Thomas Tuchel de bundan memnun değildi” dedi.

Matthäus'a göre bu maç son derece heyecanlı geçecek ve bu konuda şunları söyledi: "Maçın penaltı atışlarında 6-5 ile sonuçlanacağını hissediyorum."

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Ve şöyle devam etti: "Arjantin kazanacak çünkü kaleci Emiliano Martínez'e, İngiltere'ye duyduğum güvenden daha fazla güveniyorum."

Matthäus, Fransa’nın ikinci yarı finale yükseleceğine bahis oynuyor.

Şöyle devam etti: "Almanya'nın yolu da buydu, yarı finale ya da hatta finale kadar. Dünya Kupası öncesinde hayalim buydu. Gerçekçi hayalim."

1990 Dünya Kupası şampiyonu yıldız, İspanya'yı yenmek için en büyük favorinin Fransa milli takımı olduğunu düşünüyor.

Şöyle vurguladı: “Son zamanlarda Fransa’nın hayranı oldum. Sadece yaratıcılıkları ve hücumdaki hızları nedeniyle değil, basitçe izlemesi keyifli oldukları için.”

Matthäus, İspanya’nın istikrarlı gelişimini kabul etse de, sonuçta Fransa’nın 2-1 kazanacağını öngördü.

Matthäus’a göre bu, Dünya Kupası finalinde Arjantin ile Fransa’nın karşılaşacağı anlamına geliyor.

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