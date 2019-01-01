Messi: Cristiano Ronaldo, Atletico Madrid karşısında büyülü bir performans sergiledi

Dünya futbolunun zirvesindeki iki yıldızdan biri, diğeri için övgü dolu sözler kullandı.

Efsaneler, efsaneleri yakından tanırlar.

, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu'nda 2-0 kaybettikleri ilk maçın rövanşında 'e karşı hat-trick yaparak takımına 3-0'lık galibiyetle turu getirince gözler 'ye çevrilmişti. Arjantinli süper yıldız beklentileri boşa çıkarmadı ve Barça'nın 'u 5-1'le devirip adını çeyrek finale yazdırdığı müsabakada 2 gol 2 asistlik performans sergiledi.

Müsabakanın ardından Leo Messi'ye çeyrek finale kalan diğer takımlar soruldu. 31 yaşındaki efsaneden, zirvedeki en büyük rakibi olarak görülen Ronaldo'ya sürpriz övgüler geldi.

Movistar+'a konuşan Messi, "Cristiano ve harikaydı. Atletico Madrid'in daha güçlü olacağını düşünmüştüm ama Juve bunun üstesinden geldi. Ronaldo büyüleyici bir akşam geçirdi ve üç gol attı." sözlerini kullandı.

Çeyrek finalde her takımın zor olduğunu ifade eden Messi, "City, Juventus, ... Hepsi çok iyiler. hücumda çok başarılı ve bunu Münih'te gösterdiler. Olası her rakip bizim için zor olacak." dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final kura çekimi 15 Mart Cuma günü TSİ 14:00'te gerçekleştirilecek. Kurada yarı final eşleşmeleri de belirlenecek.