Messi, Cezayir’in Dünya Kupası tarihindeki rekorunu kırdı… ve Savaşçılar’a eşi benzeri görülmemiş bir darbe indirdi

Efsane Lionel Messi, Arjantin milli takımını Cezayir karşısında 3-0’lık büyük bir galibiyete taşıdı ve 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ilk turunda, Çarşamba sabahı (GMT) oynanan maçta bir “hat-trick” kaydetti.

Dikkat çekici bir tesadüf olarak, Messi Dünya Kupası tarihindeki gol sayısını 16'ya yükselterek eski Alman yıldız Miroslav Klose'nin rekoruna eşitlendi ve Fransız "stats foot" ağının verilerine göre, Cezayir milli takımının turnuva tarihindeki toplam gol sayısını (13) da aştı.









Ayrıca okuyun

FIFA'nın emriyle... Dünya Kupası basın toplantılarında bu dil yasak!

Eski Brezilya yıldızı: Fas en iyisiydi... Ancelotti'nin kararını anlamıyorum!

Ayrıca Messi, Dünya Kupası elemelerinde (Eylül 2005) Nijeryalı Obafemi Martins'ten bu yana resmi bir maçta Cezayir kalesine hat-trick yapan ilk oyuncu oldu.

Arjantinli yıldız bir başka tarihi başarıya da imza attı; çünkü daha önce hiçbir oyuncu, Afrika Uluslar Kupası ya da Dünya Kupası gibi büyük turnuvalarda Cezayir milli takımı karşısında "hat-trick" yapmamıştı.

Bu galibiyet, Arjantin'in Dünya Kupası'nda Afrika takımları üzerindeki üstünlüğünü de pekiştirdi; "Tango" takımı, turnuvada Afrika kıtasından gelen takımlara karşı üst üste yedinci galibiyetini elde etti.

Arjantin ve Cezayir, Avusturya ve Ürdün'ün de yer aldığı 2026 Dünya Kupası'nın 10. grubunda mücadele edecek.