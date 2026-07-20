Arjantin milli takım oyuncuları, Pazar günü 2026 Dünya Kupası finalinde uzatmalarda İspanya’ya 1-0 yenildikten sonra, şampiyon İspanya’ya kupanın takdim edildiği tören sırasında kürsüye sırtlarını dönerek büyük bir öfke dalgası ve sert eleştirilere yol açtılar; Ayrıca, hepsi basın toplantısına katılmadılar; bu davranış, “galibiyette ve mağlubiyette ahlak yoksunluğu” olarak nitelendirildi.

Tüm Arjantinli oyuncular, ödül töreni sırasında tribünlere sırtlarını dönerek taraftarlarına baktılar; oysa nezaket ve saygı kuralları gereği, kaybedenlerin şampiyona bakıp alkışlaması gerekirdi, özellikle de İspanyolların birkaç dakika önce onlar için bir şeref koridoru oluşturmuş olması nedeniyle. Ayrıca oyuncular, maçın bitiş düdüğünün ardından basına herhangi bir açıklama yapmadan sessizce sahadan ayrıldılar.

Maçın bitiş düdüğünün ardından stadyumda üzücü sahneler yaşandı; bunların arasında Leandro Paredes’in Javi ve Eric García’ya yönelik açık saldırısı yer alırken, Nahuel Molina maçın bitiş düdüğü çalındığında Rodri’nin göğsüne yumruk attı; Arjantin teknik ekibinden Roberto Ayala ise Dani Olmo’ya tokat attı. Son olarak Nicolás Otamendi, Rodri’ye şiddetli bir saldırıda bulunarak onu tüm hafta boyunca Aymeric Laporte ile birlikte “ağladığını” iddia etti.

İspanyol orta saha oyuncusu Dani Olmo, Arjantinlilerin bu davranışına ilişkin şu yorumda bulundu: “Sonuçta bu bizim için çok da önemli değil. Bence başkalarına aşılamak istediğimiz değerler en az bunun kadar önemli. Biz birçok nesil ve pek çok çocuk için rol modeliz ve bence onlar da rol model olmalı.”

Saatlerce tepkilerin beklenmesinin ardından, maçın ardından “Albirroja” kadrosundan hiçbir oyuncu basının karşısına çıkmadı; özellikle milli takımdaki geleceği konusunda büyük beklentiler olan Lionel Messi de dahil olmak üzere, takım arkadaşlarının izinden giderek medyadan uzak durdu.

Sadece teknik direktör Lionel Scaloni bir basın toplantısında konuştu; ancak duygulanıp gözyaşlarına boğulduğu için toplantıyı kısa kesmek zorunda kaldı. Maçla ilgili olarak “Bu hepimizin hayaliydi, son ana kadar mücadele ettik. Bu çok acı verici, gerçekten üzgünüm” dedi ve ardından aniden kürsüden ayrıldı.

2022 Dünya Kupası şampiyonu olan ve önümüzdeki Aralık ayına kadar sözleşmesi bulunan Scaloni, basın haberlerinde federasyonla sözleşmesini 2030 Dünya Kupası sonrasına kadar uzatmak üzere sözlü bir anlaşmaya varıldığı belirtilmesine rağmen, Arjantin milli takımıyla ilgili geleceği konusunda şüphelerini dile getirdi.

48 yaşındaki teknik direktör, gözyaşlarına boğulmadan önce şunları söyledi: "Ne yapmak istediğim konusunda zaten bir fikrim var. Sözleşmeme sadık kalacağım, ondan sonra göreceğiz. Bu konuyu düşünmem gerekiyor, çünkü böylesine büyük bir başarıyı tekrar elde etmenin mümkün olup olmadığını bilmiyorum," diyerek, geçtiğimiz yıllarda "Tango" ile elde ettiği başarıları tekrarlamanın zorluğuna işaret etti.

Bu, Arjantinli oyuncuların davranışları nedeniyle ilk kez tartışma yarattıkları durum değil; 2022 Dünya Kupası'nda Fransa'yı yenmelerinin ardından yaptıkları kutlamalar, “kitsch ve aşağılayıcı” olarak nitelendirilen davranışlar nedeniyle geniş çapta eleştirilere maruz kalmıştı. Bu durum, son yıllarda Arjantin milli takımının ayırt edici bir özelliği haline gelen sportmenlik dışı davranış biçiminin devam ettiğini teyit ediyor.