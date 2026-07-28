"Messi beni azarladı": Arjantin-İsviçre maçının hakemi sessizliğini şaşırtan sözlerle bozdu

Portekizli João Pinheiro, Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin ile İsviçre arasında oynanan maça eşlik eden tartışmalı olayların ardından sessizliğini bozdu.

Maçı yöneten Portekizli hakem, tartışmalı karşılaşmaya damga vuran bazı olayları değerlendirdi.

Bu olaylar arasında, İsviçreli oyuncu Embolo'nun video teknolojisi incelemesinin ardından ikinci sarı kartını görerek atılması ve buna ek olarak Lionel Messi'nin kendisiyle bariz biçimde sert bir üslupla konuşması yer alıyordu.

"Marca" gazetesinin aktardığı açıklamalarda Pinheiro, hakem ekibinin başlangıçta Arjantinli oyuncunun faulünü uyarı gerektiren bir hareket olarak yorumladığını, ancak pozisyonun incelenmesinin herhangi bir faul olmadığını ve rakibin faul yapılmış gibi rol yaptığını gösterdiğini açıkladı.

Şöyle devam etti: "Herhangi bir faul olmadığını ve bunun bir rol olduğunu gördük. Bu ikinci sarı kart olduğu için oyuncunun atılmasıyla sonuçlandı. İlki olsaydı, karar yine tamamen aynı olurdu."

Ayrıca, Uluslararası Futbol Federasyonu'nun (FIFA) bu tür davranışları ele almak için getirdiği değişikliklerden memnun olduğunu da sözlerine ekledi.

Hatırlanacağı üzere Uluslararası Futbol Birliği Kurulu "IFAB", bugün İsviçreli Breel Embolo'nun 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin ile oynanan karşılaşmadaki atılmasının hatalı bir karar olduğunu doğrulayarak, oyuncunun ikinci sarı kartı görmesine yol açan video teknolojisi inceleme sürecinin doğru olmadığını açıkladı.

IFAB'a göre, Embolo faul kazanmak için hile yaptığı gerekçesiyle video teknolojisi incelemesinin ardından ikinci sarı kartı görerek atılmayı hak etmiyordu. Bu karar, İsviçre'nin 1-1'lik beraberliği yakalamasından kısa bir süre sonra maçın seyrini 72. dakikada değiştirdi ve Arjantin uzatmalarda 3-1 kazandı.

Messi ile gergin diyalog

Maçta ayrıca Pinheiro ile Lionel Messi arasında sözlü bir tartışma da yaşandı; kameralar Arjantin milli takımının kaptanının hakemle sert bir üslupla konuştuğunu, ondan kendisiyle saygılı konuşmasını ve kendisine hakaret etmemesini istediğini görüntüledi.

Portekizli hakem olayı önemsizleştirerek, bunun istisnai bir durum olmadığını vurguladı.

Şöyle açıkladı: "Messi bazı konuları benimle dile getirdi, tıpkı diğer oyuncuların yaptığı gibi. Takım kaptanları hakemlerle daha çok iletişim kuruyor ve yeni kurallar bu diyaloğa izin veriyor."

Pinheiro, Arjantinli yıldızın adının anılmasının, sahada yaygın olarak yaşanan bir diyaloğun boyutunu büyüttüğünü düşünüyor.

Şöyle belirtti: "Messi olduğu için konu daha fazla ilgi gördü, ancak bu birçok futbolcuyla yaşanan bir durum. Söz konusu olan Messi ya da Cristiano Ronaldo olduğunda bu durumlara farklı bakılıyor."

Hakem, bu konuşmaları zararlı görmek yerine, sürekli kart göstermeye başvurmadan maçları yönetmeye yardımcı olabileceğini düşünüyor.

Şöyle ekledi: "Bunlar yapıcı diyaloglar. Herkese uyarı vermek zorunda değiliz. Belki yaptığım bir şeyi yanlış anladı, konuştuk, birbirimizi anladık ve ardından konuyu geride bıraktık."

Hakem ayrıca, Portekiz hakemliğinin on iki yıl aradan sonra ilk kez finallere dönüşüne tanıklık eden Dünya Kupası'ndaki görevini özlemle andı.

Pinheiro, turnuva boyunca hakemlere eşlik eden Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Pedro Proença'ya özel teşekkürlerini sunarak şunları söyledi: "Dünya Kupası'nın harikalığını tarif edecek kelime yok. İnsan onun büyüklüğünü ancak içinde yer aldığında kavrayabiliyor."