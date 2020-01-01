Messi - Barcelona zirvesinde 2. gün: Ayak tenisi

Messi'nin babası, Barcelona Başkanı Josep Bartomeu ile görüşmelerini sürdürdü. Luis Suarez ise takım arkadaşını ziyaret etti, ayak tenisi oynadılar.

'dan ayrılmak isteyen , babası aracılığıyla kulüple olan görüşmelerini sürdürüyor.

Arjantinli yıldızın babası ve aynı zamanda menajeri olan Jorge Messi, Barcelona Başkanı Josep Bartomeu ile oğlunun ayrılığını konuşmak için şehre geldi.

Görüşmelerin ikinci gününde de henüz orta bir yol bulunamadı. Messi'nin babası, oğlunun Barcelona'da kalmasının zor olduğunu ve 1 yıl daha takımda kalıp kalmayacağını bilmediğini söyledi.

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Bu sırada Sky Sports'un haberine göre takımdan ayrılma ihtimali bulunan bir diğer isim Luis Suarez de takım arakdaşı Messi'yi evinde ziyaret etti; ikili beraber evin bahçesinde ayak tenisi oynadı.