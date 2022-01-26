Messi, Arjantin'in Dünya Kupası elemelerindeki maçlarında neden oynamayacak?

Arjantin teknik direktörü Lionel Scaloni, kısa süre önce Covid-19'a yakalanan Lionel Messi'nin ağır bir hastalık dönemi geçirdiğini ve bu nedenle kadroda olmadığını açıkladı.

2022 Katar Dünya Kupası'nda yer almayı garantileyen Arjantin, 27 Ocak'ta Şili'ye konuk olduktan sonra, 1 Şubat'ta evinde Kolombiya ile karşılaşacak.

Noel'in hemen ardından koronavirüse yakalanan Messi, üç maç kaçırdıktan sonra geçen hafta Reims karşısında sahalara dönmüştü. Messi, PSG'nin 4-0 kazandığı maçta oyuna sonradan girdi ve 23 dakika sahada kaldı.

Scaloni ne söyledi?

"Elbette Messi burada bizimle olsun isterdik."

"Onunla konuştum ve bana Covid'i ağır geçirdiğini söyledi. Önceliğimiz onun sağlığına kavuşması, bu yüzden kulübünde kalmasının en iyi seçenek olduğuna karar verdim."

Scaloni'nin basın toplantısına internet üzerinden katılan Messi, Instagram canlı yayınında teknik direktörüne selamlarını gönderdi.

Messi'nin yokluğunda Arjantin'in kaptanı kim olacak?

Arjantin, Şili deplasmanında kaptan Messi'nin yanı sıra koronavirüs testi pozitif çıkan teknik direktör Scaloni'den de yoksun kalacak.

Scaloni, Messi'nin yokluğunda kaptanlık pazubandını takacak isim olarak Angel Di Maria'yı seçti. Di Maria, Kasım ayında Messi'nin yedek kulübesinden izlediği Uruguay maçına da kaptan olarak çıkmıştı.

"Angel yıllardır milli takımda oynuyor. Takım arkadaşlarına çok katkı yapan bir isim ve herkes tarafından seviliyor. Bu seçimi yaparken hiç şüphe duymadık."

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