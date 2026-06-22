Messi, Arjantin'i ikinci tura taşıdı ve Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu oldu

Arjantin, Pazartesi günü Avusturya’yı mağlup ederek 2026 Dünya Kupası’nın eleme turlarına yükseldi. Son Dünya Kupası şampiyonu, Dallas'ta Lionel Messi'nin attığı iki tarihi gol sayesinde 2-0 galip geldi. Messi, bu gollerle Dünya Kupası tarihinin en çok gol atan oyuncusu olarak tek başına rekor sahibi oldu. İlk yarıda bir penaltı kaçıran Messi, Dünya Kupası'nda attığı gol sayısını 18'e çıkardı.

Maçın ilk dakikalarından itibaren her şey Messi etrafında döndü. Maçın henüz üçüncü dakikasında, Lautaro Martínez’in ceza sahası içinde düşmesi üzerine Arjantin penaltı talebinde bulundu. Hakem ilk başta oyuna devam etmesini işaret etti, ancak uzun süren VAR incelemesinin ardından penaltı noktasını gösterdi.

Böylece Messi için tarihe geçmek için ideal fırsat, maçın henüz başlarında gelmiş gibi görünüyordu. 38 yaşındaki forvet penaltıyı kendisi kullanmak üzere topun başına geçti, ancak Alexander Schlager’in kalesinin yanından dramatik bir şekilde ıskaladı. Avusturyalı kaleci uzun süre yerinde kalınca Messi’nin tereddüt ettiği açıkça görüldü.

Arjantin, ardından maçı domine etmeye devam etti. Messi, engellenen bir şutla açılış golüne çok yaklaştı ve yarım saatten fazla bir süre sonra da bir fırsat daha yakaladı. Ancak Avusturya direndi ve ilk yarıyı gol yemeden bitirecek gibi görünüyordu.

38. dakikada gol nihayet geldi. Facundo Medina sol kanattan ortayı yaptı, ardından Thiago Almada topu akıllıca bıraktı. Messi ceza sahası kenarında ortaya çıktı ve sol ayağıyla kesin bir vuruşla golü attı: 1-0. Bu, onun 17. Dünya Kupası golüydü ve bu golle Alman Klose’yi geçerek Dünya Kupaları tarihinin en golcü oyuncusu oldu.

İlk yarı bitmeden kısa bir süre önce Lautaro Martínez, Konrad Laimer’e sert bir tekme attı. Hakem bu anı gözden kaçırdı ve VAR da müdahale etmedi: Arjantinli forvet kart görmedi.

İkinci yarı başladıktan sonra, teknik direktör Lionel Scaloni'nin takımı maçı kontrol altına aldı. Nicolás Otamendi, sakatlanan Cristian Romero'nun yerine oyuna girerken, Avusturya ise yeni bir ivme kazanmaya çalıştı. Yedek kulübesinden oyuna giren en büyük isim, 68. dakikada sahneye çıkan eski FC Twente forveti Marko Arnautovic oldu.

Bu arada Messi tehlikeli olmaya devam etti. Süper yıldızın 65. dakikadaki şutu kaleyi ıskaladı, ancak Schlager yine de kurtarış yapmak zorunda kaldı. Avusturya, oyuna giren oyuncularla daha fazla hücum niyeti gösterdi, ancak Arjantin savunmasını hiçbir şekilde zorlayamadı.

Maçın kaderi nihayetinde uzatma dakikalarının sonlarında belli oldu. Oyuna sonradan giren Julián Álvarez’in şutu Schlager tarafından kurtarıldı, ancak Leandro Paredes atağı canlı tuttu. Orta saha oyuncusu topu Messi’ye geri bıraktı; Messi ise karakterini ve azmini göstererek ikinci denemede golü buldu ve skoru 2-0’a getirdi.

Arjantin, iki maçta topladığı altı puanla ikinci tura yükselmeyi garantiledi. Avusturya ise üç puanda kalarak henüz turu garantilemedi.