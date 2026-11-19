Eski Arjantin millî takım oyuncusu Ever Banega, 38 yaşında profesyonel futbolu bıraktığını resmen açıkladı. MLS’e transfer olabileceğine dair süregelen söylentilere rağmen orta saha oyuncusu, ABD’de eski takım arkadaşlarına katılmayacağını belirtti.
Banega futbolu bırakma kararını doğruladı
Deneyimli orta saha oyuncusu, yaklaşık yirmi yıl ve birden fazla kıtaya yayılan parlak kariyerine nokta koymaya karar verdi. Banega, ESPN’e verdiği duygusal röportajda, “Futbolu bıraktığım yüzde 100 kesin. Daha önce yüzde 80 ihtimal demiştim ama bugün oynarken ‘Bu kadar, artık bana göre değil, başka şeyler yapmalıyım’ dedim” açıklamasını yaptı.
38 yaşındaki oyuncu, fiziksel durumunun ve genç yeteneklerin gelişmesini görme isteğinin kararında etkili olduğunu belirtti. “Artık neredeyse yaşlandım, futbolun keyfini fazlasıyla çıkardım. Hiçbir kulüpte gelecek vadeden gençlerin yerini almak istemiyorum” diye ekledi.
Oyun kurucunun son profesyonel maçı, mayıs ayında Defensa y Justicia formasıyla Gimnasia Mendoza’ya karşı oynadığı karşılaşma oldu. Böylece Newell's Old Boys ve Boca Juniors’ta başlayan uzun yolculuğu sona erdi.
Banega, saha dışındaki yeni yaşam dönemine hazır olduğunu ve artık futbolu farklı bir açıdan izleme sırasının kendisine geldiğini söyledi.
Messi ile Inter Miami’de yeniden buluşmayacak
Kararı kesin ve en güçlü kişisel bağlar bile onu profesyonel futbolun zorlu temposuna geri döndürmeye yetmeyecek. Odağında, son bir kez para kazanmak ya da büyüyen bir ligde ses getirecek bir veda yapmak yerine, tamamen futbol sonrası hayatı var.
Orta saha oyuncusunun kararı, kariyerinin yavaş yavaş sönmesine izin vermek yerine kendi istediği koşullarda ayrılmasını sağlıyor. Inter Miami ihtimalini böylesine kesin bir dille reddetmesi, Messi ile oynama fırsatıyla karşılaşan pek az oyuncunun gösterebildiği bir kararlılık ortaya koyuyor. Banega bundan sonra kişisel projelerine yönelecek. Bununla birlikte, yakın gelecekte teknik direktörlük veya oyuncu temsilciliği yapmayı şu an için düşünmediğini de belirtti.
Avrupa’da ve uluslararası arenada başarılarla dolu bir kariyer
Banega, özellikle İspanya’daki büyük başarılarıyla çoğu oyuncunun imreneceği bir kupa koleksiyonu bırakıyor. En çok, kulübün orta sahasında efsaneleştiği Sevilla’daki iki ayrı dönemiyle hatırlanacak.
Ramon Sanchez-Pizjuan’daki yıllarında, üç UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu kazanan takımın kilit isimlerinden biriydi. Bu finallerdeki performansları çoğu zaman maçlara damga vurdu ve Avrupa sahnesinde büyük maçların oyuncusu olarak ününü pekiştirdi.
Kariyerinde Kral Kupası’nı kazandığı Valencia’nın yanı sıra Atletico Madrid ve Inter’de de forma giydi. A takım düzeyindeki başarılarına ek olarak Banega, 2007’de 20 Yaş Altı Dünya Kupası’nı kazanan ve 2008’de Pekin’de olimpiyat altın madalyasını alan altın jenerasyonun önemli bir üyesiydi.
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Gazetecilik kariyerime 2011 yılında araştırmacı gazetecilik üzerine çalışarak başladım. Bu süreç, farklı alanları derinlemesine keşfetmemi ve güçlü analitik beceriler geliştirmemi sağladı. Sonrasında ise ilk tutkuma, yani futbola odaklanmaya karar verdim. Ardından Mısır milli takımının tüm yaş kategorilerini, dünya futbolunu ve yüzme, atıcılık, squash gibi diğer sporları kapsamlı şekilde takip etmeye başladım.
Futbola olan ilgim saha deneyimleriyle başladı; birkaç Mısır kulübünün altyapı takımlarında oynadım. Buradan yola çıkarak 1998 Dünya Kupası’ndan itibaren dünya futbolunu takip etmeye başladım ve Mısır’daki yerel futbolu da yakından izledim. Sadece televizyondan takip etmekle yetinmedim; favori takımım Zamalek’in maçlarını hâlâ tribünden izliyorum. Zamalek, 20. yüzyılın en çok şampiyonluk kazanan kulübüdür.
Avrupa’da belirli bir favori takımım yok; ancak George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho ve Seedorf gibi yıldızlara olan hayranlığım nedeniyle AC Milan’a eğilimim var. Bu, Real Madrid ve Barcelona arasındaki tarihi El Clásico maçlarını izlemeyi daha keyifli kılıyor ve tartışmalarda tarafsız kalmamı sağlıyor.
En unutulmaz futbol anlarım ise Zamalek’in Ismaily’i yenmesi ve Al Ahly’nin Enppi’ye kaybetmesi, Sid Abdel-Naim’in kafa golüyle Zamalek’in 2002–2003 sezonu şampiyonluğunu kazanması ve AC Milan’ın 2007 Şampiyonlar Ligi finalinde Inzaghi’nin tarihi iki golüyle Liverpool’a karşı aldığı tatlı rövanş anlarıdır.
Ortadoğu’nun önde gelen spor platformları Kooora ve GOAL.COM’da çalışma fırsatım oldu, bu sayede Arap ve dünya futbolu hakkında geniş bir bilgi birikimi edindim. 2022 yılında Mısır Gazeteciler Sendikası’na katıldım ve Kooora için SEO odaklı profesyonel spor içerikleri hazırlama konusunda uzmanlaştım.
Tüm zamanların favori kadrom: Kaleci: Buffon; Defans: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; Orta saha: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; Forvet: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.
Kariyerim boyunca Kooora ve GOAL.COM’da binlerce haber, araştırma ve spor makalesi yayımladım. Öne çıkan bazı başlıklar şunlardır:
- “Şimdi falafeli hakkında ne düşünüyorsun, Aboutrika? Arnie Slot ‘Lobster Club’ı yıkıyor ve Manchester City’i silmeyi planlıyor!”
- “Tenisten emekli ama Real Madrid’e sevgisi bitmez… Nadal, Barcelona formasını gönüllü çıkardı ve Georgina’nın servetinin yarısını yarattı!”
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