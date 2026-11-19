Eski Arjantin millî takım oyuncusu Ever Banega, 38 yaşında profesyonel futbolu bıraktığını resmen açıkladı. MLS’e transfer olabileceğine dair süregelen söylentilere rağmen orta saha oyuncusu, ABD’de eski takım arkadaşlarına katılmayacağını belirtti.

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Banega futbolu bırakma kararını doğruladı

Deneyimli orta saha oyuncusu, yaklaşık yirmi yıl ve birden fazla kıtaya yayılan parlak kariyerine nokta koymaya karar verdi. Banega, ESPN’e verdiği duygusal röportajda, “Futbolu bıraktığım yüzde 100 kesin. Daha önce yüzde 80 ihtimal demiştim ama bugün oynarken ‘Bu kadar, artık bana göre değil, başka şeyler yapmalıyım’ dedim” açıklamasını yaptı.

38 yaşındaki oyuncu, fiziksel durumunun ve genç yeteneklerin gelişmesini görme isteğinin kararında etkili olduğunu belirtti. “Artık neredeyse yaşlandım, futbolun keyfini fazlasıyla çıkardım. Hiçbir kulüpte gelecek vadeden gençlerin yerini almak istemiyorum” diye ekledi.

Oyun kurucunun son profesyonel maçı, mayıs ayında Defensa y Justicia formasıyla Gimnasia Mendoza’ya karşı oynadığı karşılaşma oldu. Böylece Newell's Old Boys ve Boca Juniors’ta başlayan uzun yolculuğu sona erdi.

Banega, saha dışındaki yeni yaşam dönemine hazır olduğunu ve artık futbolu farklı bir açıdan izleme sırasının kendisine geldiğini söyledi.

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Messi ile Inter Miami’de yeniden buluşmayacak

Kararı kesin ve en güçlü kişisel bağlar bile onu profesyonel futbolun zorlu temposuna geri döndürmeye yetmeyecek. Odağında, son bir kez para kazanmak ya da büyüyen bir ligde ses getirecek bir veda yapmak yerine, tamamen futbol sonrası hayatı var.

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Orta saha oyuncusunun kararı, kariyerinin yavaş yavaş sönmesine izin vermek yerine kendi istediği koşullarda ayrılmasını sağlıyor. Inter Miami ihtimalini böylesine kesin bir dille reddetmesi, Messi ile oynama fırsatıyla karşılaşan pek az oyuncunun gösterebildiği bir kararlılık ortaya koyuyor. Banega bundan sonra kişisel projelerine yönelecek. Bununla birlikte, yakın gelecekte teknik direktörlük veya oyuncu temsilciliği yapmayı şu an için düşünmediğini de belirtti.

Avrupa’da ve uluslararası arenada başarılarla dolu bir kariyer

Banega, özellikle İspanya’daki büyük başarılarıyla çoğu oyuncunun imreneceği bir kupa koleksiyonu bırakıyor. En çok, kulübün orta sahasında efsaneleştiği Sevilla’daki iki ayrı dönemiyle hatırlanacak.

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Ramon Sanchez-Pizjuan’daki yıllarında, üç UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu kazanan takımın kilit isimlerinden biriydi. Bu finallerdeki performansları çoğu zaman maçlara damga vurdu ve Avrupa sahnesinde büyük maçların oyuncusu olarak ününü pekiştirdi.

Kariyerinde Kral Kupası’nı kazandığı Valencia’nın yanı sıra Atletico Madrid ve Inter’de de forma giydi. A takım düzeyindeki başarılarına ek olarak Banega, 2007’de 20 Yaş Altı Dünya Kupası’nı kazanan ve 2008’de Pekin’de olimpiyat altın madalyasını alan altın jenerasyonun önemli bir üyesiydi.