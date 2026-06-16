Gözler, Cezayir milli takımının Dünya Kupası'ndaki ilk maçını Arjantin karşısında oynayacağı ABD'nin Kansas City stadyumuna çevrilmiş durumda; stadyumda eşi benzeri görülmemiş bir coşku hakim.

Çöl Savaşçıları, yurtdışındaki Cezayir topluluğunun desteğinin yanı sıra Lawrence şehri sakinlerinin beklenmedik desteğiyle de cesaretlenerek yüksek bir özgüvene sahip. Bu da, beklenen karşılaşma başlamadan önce milli takımın etrafındaki atmosferi adeta bir futbol şenliğine dönüştürdü.

"La Gazette du Phoenix" gazetesinin aktardığına göre, Cezayir milli takım teknik direktörü Vladimir Petković, takımın ABD'ye varışından bu yana aldığı büyük taraftar desteğinden duyduğu gururu dile getirerek, bu halk desteğinin oyunculara muazzam bir moral desteği sağladığını vurguladı.

Petković basın toplantısında şunları söyledi: "Maçlarımızda kalabalık seyirci kitlesinin olması bizim için alışılmış bir durum ve bu, Cezayir futbolunu ayıran bir özellik. Bazen bizi eleştiriyorlar ama asla bizden vazgeçmiyorlar. Aralarında Amerikalıların da bulunduğu bu kadar çok taraftarı görmek çok etkileyici. Umarım onların beklentilerini boşa çıkarmayız."

Medya spot ışıkları Arjantinli yıldız Lionel Messi'ye odaklanmış olsa da, Petković bu karşılaşmayı bireysel bir mücadeleye indirgemeyi reddetti ve Arjantin'in "sağlam bir takım oyununa ve büyük turnuvalarda biriken tecrübeye dayanan bütünlüklü bir takım" olduğunu vurguladı.

Odak noktasının belirli bir oyuncuyu izlemek değil, takımının kolektif performansı olduğunu vurgulayan Petković, "Cezayir milli takımı, dünya şampiyonu karşısında görevinin zorluğunun farkında olsa da, bu mücadeleye fiziksel ve zihinsel olarak hazır" dedi.

Bosna kökenli İsviçreli teknik direktör, turnuvaya güçlü bir başlangıcın önemini vurguladı ve ilk maçta alınacak olumlu bir sonucun takıma geri kalan yol için gerekli güveni vereceğini belirtti.

O, "Geçtiğimiz haftalarda çok çalıştık ve Arjantin ile karşılaşmaya hazırız. Kazanma favorisi biz değiliz, ancak Dünya Kupası'nda sürprizler olabilir. Konsantre bir şekilde oynamalı ve dünya şampiyonlarıyla başa çıkabileceğimize inanmalıyız" dedi.

Messi ile nasıl başa çıkacakları sorulduğunda Petković kendinden emin bir şekilde şöyle cevap verdi: "Onu durdurmak için özel bir planımız yok, tüm takımın tehlikesini azaltmaya çalışacağız. Teorik olarak Arjantin üstün, ancak futbolda imkansız diye bir şey yoktur. Kazanmak ya da en azından olumlu bir sonuç almak istiyorsak, onlardan daha fazla çaba göstermeliyiz."