Messi, Agüero ve çok daha fazlası: 2021 yazında sözleşmesi bitecek yıldızlar

2021 yılında hangi oyuncuların sözleşmesi sona erecek? Messi Barcelona'da kalacak mı? İşte kulübü ile altı aylık sözleşmesi kalan yıldızlar....

Kadrolarını güçlendirme çalışmalarına başlayan kulüpleri, sezon sonu serbest kalacak futbolcu piyasasında önemli isimlerin yer alması nedeniyle hareketli bir transfer dönemi bekliyor.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle mali açıdan zor günler geçiren kulüpler için bonservis ücreti ödenmeden yapılacak transferler, her zamankinden daha fazla önem kazandı.

Sezon sonu sözleşmesi bitecek isimler arasında başta 'nın yıldızı olmak üzere 'ten David Alaba, 'dan Hakan Çalhanoğlu ve Gianluigi Donnarumma, 'den Sergio Ramos, 'den Sergio Agüero gibi oyuncuların yer alması, kadrosunu yıldızlarla güçlendirmek isteyen kulüpler için büyük fırsat oluşturuyor.

Transfer piyasasının nabzını tutan Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, sözleşme yenilemediği takdirde sezon sonu serbest kalacak futbolcular arasında Barcelona forması giyen Lionel Messi, en değerli isim olarak dikkati çekti.

Sezon öncesi adı Manchester City ve gibi kulüplerle anılan Messi'nin 100 milyon avro piyasa değeri bulunuyor.

Daha fazla takım

Sezon sonu takımından ayrılabilecek yıldız futbolcular arasında Messi'yi 65 milyon avro piyasa değeriyle Bayern Mühih'ten savunma oyuncusu David Alaba takip ediyor. Sol bek ve stoperde görev yapan Alaba'nın ismi şimdiden Real Madrid ile transfer söylentilerine karıştı.

Real Madrid'den Sergio Ramos da henüz sözleşmesi yenilenmeyen yıldız savunma oyuncularından biri olarak göze çarpıyor.

Milan'ın yıldızları kulüplerin radarında

Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ve kaleci Gianluigi Donnarumma, sözleşmesi sona erecek önemli isimler arasında yer alıyor.

Sözleşme yenileme görüşmeleri devam eden ve önemli kulüpler tarafından istendiği öne sürülen iki futbolcudan Donnarumma 60 milyon avro, Hakan Çalhanoğlu ise 35 milyon avro piyasa değerine sahip.

Memphis Depay, Sergio Agüero, Florian Thauvin, Angel Di Maria ve Arkadiusz Milik gibi hücum oyuncuları, sezon sonuna kadar sözleşme yenilemedikleri takdirde boşta kalacak.

Manchester City'de 10 yıldır görev yapan Agüero ve 'den Arkadiusz Milik'in takımlarından ayrılması beklenirken Olympique Lyonlu Memphis Depay'ın Barcelona ile transfer görüşmeleri yaptığı biliniyor.

PSG'de forma giyen ve kariyeri boyunca en fazla bonservis bedeli ödenen futbolcular arasında yer alan Di Maria ve Olympique 'dan Florian Thauvin, kulüplerin kadrosunda görmek isteyebileceği önemli kanat oyuncuları olarak göze çarpıyor.

Real Madrid'den Luka Modric, PSG'den Julian Draxler, 'dan Henrikh Mkhitaryan ve 'dan Georginio Wijnaldum gibi orta saha oyuncuları için de birçok kulübün girişimde bulunduğu iddia ediliyor.

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Süper Lig'de özellikle Beşiktaş ve 'da sözleşmesi bitecek oyuncular dikkati çekiyor.

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, Josef de Souza, Dorukhan Toköz, Atiba Hutchinson, Galatasaray'da Younes Belhanda, Fernando Muslera, Emre Akbaba, Martin Linnes, Ömer Bayram, Ryan Donk ve Arda Turan kontratları yenilenmediği takdirde kulüpten ayrılacak.

'de Gökhan Gönül, Papiss Cisse ve genç yıldız adayı Ömer Faruk Beyaz'ın yanı sıra Aytemiz 'dan Steven Caulker, Salih Uçan, 'dan Aytaç Kara, Çaykur Rizespor'dan Braian Samudio gibi futbolcular serbest kalma ihtimali bulunan oyuncular olarak öne çıkıyor.