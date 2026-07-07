Messi, 2026 Dünya Kupası'nı 1966'dan bu yana en kötüler listesine ekledi

Mısır Milli Takımı’nın kalecisi Mustafa Şubayr, şu anda ABD, Meksika ve Kanada’da düzenlenen Dünya Kupası’nda dikkat çekici performansını sürdürdü ve kurtarışları sayesinde bu turnuvaya özel bir rekora imza attı.

Mısır Milli Takımı, şu anda Atalanta Stadyumu’nda oynanan 16 turu maçında, son şampiyon Arjantin karşısında öne geçmeyi başardı.

Mısır, 15. dakikada Marwan Attiya’nın mükemmel ortasına Yasser İbrahim’in yükselip attığı muhteşem kafa vuruşuyla skoru açtı.

Arjantin ise 21. dakikada, Haytham Hassan’ın Nicolás Tagliafico’ya yaptığı faul sonucu kazanılan penaltı ile hızlı bir şekilde skoru eşitleme fırsatı yakaladı.

Messi penaltıyı Şubayr’ın soluna doğru vurdu, ancak Mısırlı kaleci bu şutu kurtarmayı başardı; bu, onun bu Dünya Kupası’nda kurtardığı ikinci penaltı oldu.

“Opta” verilerine göre, penaltı atışları da dahil edildiğinde, 2026 Dünya Kupası’nda 49 penaltıdan sadece 32’si gole dönüştü ve %65,3’lük başarı oranı, 1966’dan bu yana Dünya Kupası tarihindeki en düşük oran olarak kayıtlara geçti.