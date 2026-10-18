Lionel Messi, cumartesiyi pazara bağlayan gece Atlanta United deplasmanında 1-3 kazanan Inter Miami için yine belirleyici oldu. İki gol atan 39 yaşındaki oyun kurucu, etkileyici kariyerindeki gol sayısını 936'ya çıkardı.

Atlanta'da attığı iki golle Messi, MLS'de 23 gole ulaşarak gol krallığında zirveye yerleşti. Arjantinli yıldız ayrıca 14 asist yaptı. Inter Miami, Messi'nin de katkısıyla lider Nashville'in 12 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor.

Miami temsilcisi, Germán Berterame'nin devre arasından hemen önce attığı golle öne geçti. Messi, ikinci yarıda Atlanta United savunmasının kendisini neredeyse hiç zorlamadığı bir çalımla skoru 0-2'ye taşıdı. Kendi yarı sahasından başlayan bireysel bir koşunun ardından soğukkanlı bir vuruşla 0-3'ü de kaydetti.

İki asist yapan Luis Suárez de maçın öne çıkan isimlerindendi. Fafà Picault, bitime kısa süre kala ev sahibi takım adına gol atsa da bu gol yalnızca skoru 1-3 olarak belirledi. Inter Miami'nin Atlanta'daki galibiyeti tehlikeye girmedi.

Bitime dört hafta kala Inter Miami, MLS play-off'larına katılmayı garantiledi. Takım, şampiyonluğa play-off'lar üzerinden ulaşabilir. Messi ve takım arkadaşları gelecek hafta New York Red Bulls'a konuk olacak.

Messi'nin kariyerindeki gol sayısı 936'ya ulaştı. Deneyimli oyuncu en çok golü, 672 kez ağları havalandırdığı FC Barcelona formasıyla attı. Paris Saint-Germain formasıyla 32, Arjantin Millî Takımı formasıyla 126 gol kaydetti. Inter Miami adına ise 106 gole imza attı.

Karşılaştırmak gerekirse Cristiano Ronaldo (41), bugüne kadar 981 gol attı. Al-Nassr'ın Portekizli forveti, 1.000 gol sınırına bir an önce ulaşmak için elinden geleni yapıyor gibi görünüyor.