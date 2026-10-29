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Abobakr El Mokadem
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"Mesaj ve kalp": Yamal, "tren faciası" kurbanlarının ailelerine destek verdi

Barcelona - Deportivo Alaves
Barcelona
Deportivo Alaves
La Liga
L. Yamal
İspanya

Onlarca ölü ve yaralı

Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal, Urda'da meydana gelen ve etkisi futbol dünyasına kadar uzanan tren kazasının kurbanlarına dayanışma mesajı gönderdi.

Dün sabah Urda'da meydana gelen tren kazası, ülke genelinde şok etkisi yarattı ve bu facia futbol dünyasını da sarstı. Kurbanlarla dayanışma amacıyla, dün çarşamba günü oynanması planlanan tüm Kral Kupası maçları ertelendi.

 Birçok futbolcu kurbanlar için taziyelerini sundu ve Lamine Yamal da bunlardan biriydi.

Barcelona'nın yıldızı, Instagram hesabından şunları söyledi: "Urda faciasında hayatını kaybedenlerin ve zarar görenlerin tüm aileleriyle dayanışma içindeyim ve onların yanındayım. Herkese destek ve güç diliyorum." Lamine, mesajına bir kalp emojisi ekledi.

İki yüksek hızlı trenin çarpışması sonucu onlarca kişi hayatını kaybetti ve yaralandı; çarpışma sonucu trenlerin iki vagonu bir yamaçtan aşağı düştü.

Trenlerde 540'tan fazla kişi bulunuyordu ve bu kaza, modern İspanyol demiryolu tarihinin en kötü kazalarından biri olarak kabul ediliyor.

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