Genç Thiago Pitarch'ın kariyeri altın değerinde bir futbol kuralını izliyor: "İki adım ileri gitmek için bir adım geri". Real Madrid'in A takımıyla resmi hiçbir dakikada forma giymeden geçen 73 günün ardından, son uluslararası ara dönemi bir can simidi ve rekabetçi kariyerini yeniden canlandırmak için ideal bir fırsat olarak geldi. Bu, kulüp yönetimi ile teknik direktör José Mourinho arasında üzerinde anlaşmaya varılan, geçici ve iyi düşünülmüş bir plan sayesinde oldu.

"Valdebebas"taki rutin antrenmanlarla yetinmek yerine plan, istenen hazır bulunuşluk seviyesine ulaşmak için sahada forma giymeyi öngörüyordu.

Mourinho'dan yeşil ışığı aldıktan sonra Pitarch, "Castilla" takımıyla iki maça çıktı; Sant Andreu karşısında bir gol asisti yaptı (1-1) ve Alcorcón'a karşı dikkat çekici bir performans sergiledi (1-2).

Plan, Real Madrid ile İspanya Federasyonu arasındaki doğrudan koordinasyonla devam etti; Pitarch, 20 yaş altı milli takımla forma giydi ve Meksika filelerine sol ayağıyla ustaca bir gol attı (2-0). Ardından milli takımla oynanan bir başka hazırlık maçında 45 dakika boyunca yeniden parladı ve Castilla ile Atlético Madrid karşısındaki "derbi" mücadelesine uzandı; rakip sahanın yarısında olağanüstü bir varlık, üstün bir alan kapama ve çalım yeteneği gösterdi.

Teknik direktöründen hak edilmiş övgü ve taktiksel gelişim

Teknik direktörü López de Lerma, onun profesyonel bağlılığını övmekten geri durmadı ve şöyle konuştu: "Thiago kendi kendini yönetiyor ve gençlik dönemlerinden beri tanıdığım aynı tutku ve coşkuyla geri döndü. Onu hazırlık döneminden mahrum bırakan sakatlıktan iyileşme sürecinin zorluğuna rağmen, oyunun boyutlarını anlama ve ceza sahasına yakın bölgede hücum tarafını uygulama konusunda muazzam bir ilerleme gösterdi."

Pitarch, bu performansıyla, daha önce İspanya 19 yaş altı milli takımıyla Avrupa Gençler Şampiyonası'nda en iyi oyun kurucu seçildiğinde gösterdiği etkili liderlik rolünü yeniden kazanıyor ve geri çekilmiş oyun kurucu ile gizli forvet rolünü oynama konusundaki yüksek yeteneğini kanıtlıyor.

Mesaj Mourinho'ya ulaştı: Tam hazır bulunuşluk

"Di Stéfano" Stadı'ndaki derbi mücadelesi, José Mourinho'nun tribünlerdeki varlığına tanık oldu; Portekizli teknik direktör, genç oyuncusunun performansını yakından takip etti ve teknik ile fiziksel hazır bulunuşluğuna ikna oldu.

Yaz döneminde Pitarch'ın kalmasında ısrar eden ve Fulham'a yakın transferini iptal eden Mourinho, "Santiago Bernabéu" Stadı'nda oynanacak yaklaşan Villarreal maçında forma giymesi için onu resmi olarak A takım kadrosuna çağırmak istiyor. Zira (İspanyol-Faslı) umut vadeden oyuncunun, kendisine güven verildiği anda maçların gidişatını değiştirmesine olanak sağlayacak bireysel çözümlere ve golcü etkinliğe sahip olduğundan emin oldu.