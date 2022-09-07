Mertens, Napoli-Liverpool maçını stadyumdan izleyecek: Efsanesi olduğu kulübü unutmadı

Galatasaray'ın yeni transferlerinden yıldız oyuncu Mertens, efsanesi olduğu kulüp Napoli'nin Liverpool maçını stadyumdan izleyecek.

Şampiyonlar Ligi A grubu maçlarında bu akşam 23.00'da Napoli, evinde Liverpool'u ağırlayacak. İtalya temsilcisi Napoli, önceki iki sezonda İngiliz ekibini ağırladığı karşılaşmalardan galibiyetle ayrılmıştı.

Bu akşam oynanacak karşılaşmayı, Galatasaray'ın yeni transferlerinden Dries Mertens stadyumdan takip edecek. Napoli'de oynadığı uzun yıllar boyunca Maradona'nın rekorunu bile devirip kulüp efsanesi olan Mertens, saha içi başarısı haricinde Napoli'de oynadığı yıllarda taraftarın gönlüne taht kurmuş, kulüple bağı kuvvetli bir isimdi.

Bu sabah maçı izlemek üzere eşi ve bebeği ile beraber Napoli'ye inen Mertens'in fotoğrafı, eşi Kat Kerkhofs'un hesabından "Günaydın Napoli" notuyla hikaye olarak takipçileriyle paylaşıldı.