Mert Nobre: Fenerbahçe ve Beşiktaş arasındaki kadro farkı çok fazla

İki kulübü de yakından tanıyan Mert Nobre, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde sarı-lacivertli ekibi bir adım önde görüyor.

ÖZEL RÖPORTAJ | Sercan Şekerci @sercansekerci

Futbolculuk döneminde hem hem de Beşiktaş'ta forma giyen ve sarı-lacivertli kulüpte iki, siyah-beyazlı kulüpte ise bir defa Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Mert Nobre, dev derbiyi Mackolik'e yorumladı.

Kariyerine teknik direktör olarak devam eden ve son olarak 'ni çalıştıran Nobre, 29 Kasım Pazar günü oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde kadro derinliği nedeniyle sarı-lacivertli ekibi bir adım önde görüyor.

İşte Mert Nobre'yle gerçekleştirdiğimiz söyleşinin tamamı...

Daha fazla takım

Genel olarak birkaç cümlede özetleyecek olsanız nasıl bir derbi öngörüyorsunuz?

Goal 50: Dünyadaki en iyi 50 futbolcu

Bu derbide Fenerbahçe biraz avantajlı. Kadro alternatifi yüksek, kaliteli oyunculara sahipler. Elbette derbide her sonuç ortaya çıkabilir, bir kırmızı kart ile tüm maç değişebilir. Beşiktaş’ın son maçında çok eksiği vardı; sakatlık ve pandemi dolayısıyla. Fakat karşısında inanılmaz mücadele ettiler, çok iyi bir tempo yakaladılar. Buna rağmen avantajın biraz Fenerbahçe yönünde olduğunu düşünüyorum. Her pozisyonda en az ikişer, üstelik kaliteli alternatifleri var.

Fenerbahçe’de Samatta yok, ’nın durumu belirsiz. Sizce Fenerbahçe hücum hattında nasıl bir tercihte bulunacak?

Alternatifli kadroya rağmen Erol Hoca’nın işi kolay değil. Çünkü 18 tane yeni oyuncu geldi. Yeni oyuncu, yeni hoca; yapılması düşünülenler ancak zamanla gerçekleşebilir. İşte bu zaman dilimi çok önemli. Tabii ki Fenerbahçe dokuz haftada bambaşkaydı. Hücum hattındaki eksikleri bir sorun olarak görmüyorum, yerlerine geçebilecek isimler var.

"Atiba ve Josef özel oyuncular"

Beşiktaş’ı bu sezon Gençlerbirliği ile yenmeyi başardınız. Rakibin hangi noktalarına yönelik çalışmalarınız galibiyeti getirdi? Beşiktaş derbide neye dikkat etmeli?

Savunma… Ben Gençlerbirliği’nin başındayken o maça kadar Beşiktaş’ın aşağı yukarı sekiz tane maçını seyrettim. Savunmada biraz sorun olduğu görülüyor. Elbette Vida gibi çok iyi oyuncuları var, geçtiğimiz sene ve bu sene çok iyi oynadı. Ancak hem o hem de yeni gelen Welinton henüz hazır değil. Son maçta Necip sahadaydı, elbette o mevkinin oyuncusu değil. Bu yüzden bence oradaki sıkıntı devam ediyor. Stoperler arasına atılan toplar sıkıntı oluşturabilir. Orta sahada çok iyi isimler var; Atiba, Souza gibi. Fakat stoperler konusunda bence sıkıntı var.

İki takımda derbi öncesi kimleri öne çıkarırsınız?

Beşiktaş’ta Atiba ve Josef de Souza özel oyuncular. Geçtiğimiz maçta inanılmazlardı, derbi için de aynı öneme sahipler. Aboubakar da tecrübeli bir forvet, tercihen o sahada olacaktır. Fenerbahçe’de ise Perotti ve Pelkas çok iyi, forvette ise Cisse’nin varlığı önemli. Özellikle Cisse’nin öne çıkmasını bekliyorum.

Sergen Yalçın ile karşılıklı oynadınız. Sizin gözünüzden onun karakterini anlatabilir misiniz?

Sergen Hoca inanılmaz bir futbolcuydu. Şu an teknik direktörlükte de çok başarılı. Her hocanın iyi yanı vardır ama; Sergen hem oyuncu hem de teknik direktör olarak ekstra özelliklere sahip. Her şeyde çok nettir, açık sözlüdür, lafı hiç yuvarlamaz. Beşiktaş’ta gayet iyi bir iş çıkarıyor. Bazen istediği oyuncular gelmedi; para yok, transfer yok… Fakat durumu iyi idare etti ve şimdi çok iyi gidiyor.

"Fenerbahçe'nin kazanması daha olası karşılanır"

İki takımda da oynadınız, bu durum sizi nasıl hissettiriyor?

Haberin devamı aşağıda

Kalbim %50 - %50 ayrılmış durumda… Zor bir şey ama seviyorum bu durumu. Dışarıdan derbiyi tam bir taraftar gibi izleyeceğim; ne Fenerbahçeli ne Beşiktaşlı olarak bakacağım. İki takıma da başarılar diliyorum. İnşallah iyi bir maç olur da herkes bu kadar keyif alır.

İki takım için de galibiyetin getirilerini değerlendirebilir misiniz?

Öncelikle şunu söyleyelim; iki taraf da galip gelebilecek durumda. Fakat elbette Fenerbahçe’nin kazanması daha olası, daha normal karşılanır. Beşiktaş galibiyeti ise biraz sürpriz, ekstra bir sonuç olur. İki takım arasındaki kadro farkı çok fazla, bambaşka bir noktada. Mağlup olan tarafta teknik direktör için bir baskı oluşacağını düşünmüyorum, ne Sergen Hoca’da ne Erol Hoca’da. Tabii ki ikisi de zor bir görev üstlenmiş durumdalar, özellikle Sergen’in işi daha zor. Ama henüz çok erken, daha dokuz hafta geride kaldı.