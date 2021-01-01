Mert Nobre: Fatih Terim'e beni milli takıma davet etmediği için kızgınım

Teknik direktörlük kariyerine Gençlerbirliği'nde başlayan Mert Nobre, futbolculuk yıllarında milli takım daveti beklediğini ancak alamadığını söyledi.

Türkiye'ye 2003-2004 sezonunun devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olarak adım atan ve kariyerini ülkemizde noktalayan Mert Nobre, kariyerinin önemli anlarını NTV'de yayınlanan Kırılma anı programında paylaştı.

Nobre Türk vatandaşlığına geçmesine rağmen A Milli Takım'dan davet almadığı için Fatih Terim'e kızgın olduğunu söyledi.

Mert Nobre ne dedi?

"Beşiktaş'ta oynadığım dönemde başkan Yıldırım Demiören Türk vatandaşlığı almamı teklif etti ve kabul ettim. Türkiye için oynayabileceğimi düşünüyordum. 2008'de performans olarak çok iyi durumdaydım ve milli takımın golcü problemi vardı. Fatih Terim vatandaşlık almama onay verdi ve beni oynatabileceğini söyledi."

"O dönem Beşiktaş'taki doktorumuz milli takım için de çalışıyordu ve Terim ile konuşarak, beni yüzde yüz kadroya davet edeceğini söylemişti ama davet almadım. İki hafta sonra Mehmet Aurelio ile konuştuğumda o da Fatih Terim ile konuştuğunu beni kadroya davet edeceğini söyledi ama yine olmadı."

"Brezilya Milli Takımı için oynamam çok zordu. Kendimi yüzde 80 Türk olarak hissediyorum."

'Anelka daha hazırdı'

Fenerbahçe forması giydiği dönemde şampiyonluğun kaybedildiği Denizlispor maçına da değinen Nobre o karşılaşmaya fiziksel olarak hazır olmadığını söyledi.

"Galatasaray'ı 4-0 yendiğimiz maçta sakatlanmıştım ve sonrasındaki iki hafta oynamadım. 15 gün boyunca hiç antrenman yapmamıştım ve Denizli maçına da sadece 3-4 antrenmanla çıktım. Anelka bana göre daha hazır ve iyi durumdaydı ama Christoph Daum beni tercih etti. Futbol matematik gibi değil. Futbolda iki artı iki her zaman dört etmeyebiliyor. Her şeyi denedik ama olmadı."

Aziz Yıldırım maçtan önce sezon sona erdiğinde bonservisimi alacaklarını söylemişti ve ben de kalmak istiyordum ama şampiyonluk kaçınca bonservisim alınmadı. Fenerbahçe'de 2.5 senede yaptığım her şey bir anda çöpe gitmişti."