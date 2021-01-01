Mert Müldür Fenerbahçe'ye mi transfer oluyor? Heyecanlandıran paylaşım

Şampiyonluk yarışına odaklanan Fenerbahçeli taraftarlar, milli futbolcu Mert Müldür'ün paylaşımıyla heyecanlandı.

Süper Lig'de son haftalara girilirken şampiyonluk iddiasını sürdüren Fenerbahçe'de bir süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Altay Bayındır'ın Kayserispor maçıyla beraber yeniden kadroya dahil edilmesi bekleniyor.

Çalışmalara başlayan Altay'ın Instagram hesabından paylaştığı antrenman videosuna gelen bir yorum ise Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırdı.

Kariyerini Serie A takımlarından Sassuolo'da sürdüren milli futbolcu Mert Müldür, Altay'ın paylaştığı videoya sarı-lacivert kalplerle yorum yaparken, genç oyuncunun bu hamlesi transfer söylentilerini de beraberinde getirdi.

Sezon sonunda kontratı bitecek olan Gökhan Gönül'ün henüz yeni sözleşme imzalamaması nedeniyle kadrosunu bir sol bekle güçlendirmesi beklenen Fenerbahçe'nin, alternatiflerinden birinin Mert olabileceği öne sürüldü.

Finansal Fair Play varken zor

Finansal Fair Play anlaşması devam eden ve önümüzdeki transfer dönemi de sadece elde ettiği bonservis geliri kadar harcama yapabilecek olan Fenerbahçe'nin Mert'i kadroya katması ise pek kolay görünmüyor.

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezinin (CIES) verilerine göre bonservis bedeli 15-20 milyon euro olarak gösterilen Mert'in transferi için şu an Fenerbahçe için pek gerçekçi değil.

Geçtiğimiz sezon başında 4.7 milyon euro karşılığında transfer olduğu Sassuolo'da bu sezon Roberto De Zerbi tarafından 27 maçta şans bulan Mert, Lille forması giyen Zeki Çelik ile beraber A Milli Takım'ın sağ bek rotasyonunu da oluşturuyor.

22 yaşındaki oyuncunun İtalyan takımıyla olan kontratı 2024'te sona erecek.

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