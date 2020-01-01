Mert Hakan Yandaş'tan transfer açıklaması

Demir Grup Sivasspor’un yıldız ismi Mert Hakan Yandaş, Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Maça iyi başladıklarını ancak kendilerine yakışmayan iki gol yediklerini söyleyen Mert Hakan Yandaş, “”İnanılmaz başladık. Biz bile böyle bir başlangıç yapacağımızı beklemiyorduk. Ardından iki tane bize yakışmayan gol yedik. ilk yarıda istediği pozisyonları buldu. İkinci yarıya iyi başlayıp oyunu lehimize çevireceğimizi biliyorduk. Galatasaray pas oyununu inanılmaz oynayan bir takım. Bizi çok zorladılar. Burada yine kaybetmeyip, bir puan aldığımız için mutluyuz” dedi.

Hakkında çıkan transfer söylentileri ile ilgili gelen soruya da yanıt veren 25 yaşındaki oyuncu, “Galatasaray’a transferim hakkında yazılıp çizilenler üzücü. Biz profesyonel insanlarız. Sezon sonu gelince olabilir ama şu anda ’un formasını giyiyorum. Farklı bir düşüncem olabilir mi? Aile terbiyemiz var. İyi insanlardan oluşan bir ülkeyiz. İnsanları karalamak bu kadar kolay olmamalı” ifadelerini kullandı.