Mert Hakan Yandaş'tan transfer açıklaması: İnşallah sezon sonunda ipi göğüsleyip ayrılırız

Demir Grup Sivasspor'un başarılı orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç ile birlikte devre arasında takımdan ayrılmayacaklarını söyledi.

TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Mert Hakan, hedeflerinin ile şampiyonluk yaşamak olduğunu söylerken, sezon sonunda ise transfere açık kapı bıraktı.

Mert Hakan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Menajerlerimi arıyorlar ama biz bir yola baş koyduk. Sivas şehri bu sezonki sloganını ‘Yarım kalan hikayemiz’ olarak başlattı. Biz ligin sonunda nerede olursak olalım, 'keşke' dememek için burada kalacağız. Emre de böyle düşünüyor. Zaten kulübümüzün satmaya niyeti olmadığı sürece gitme şansımız yok. Kendi fikrimiz de bu yönde. Bu durumda bırakıp gitmek bize de yakışmaz. İnşallah sezon sonunda ipi göğüsleyip öyle ayrılırız"