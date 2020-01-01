Mert Hakan Yandaş: "Tek hayalim Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşamak"

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Mert Hakan Yandaş, hakkındaki merak edilen soruları yanıtladı.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren 'de takımın yeni transferlerinden Mert Hakan Yandaş, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe forması giydiği için mutlu olduğunu belirten başarılı orta saha oyuncusu, "Burada olduğum için çok gururlu ve onurluyum. Daha önce de söylediğim gibi bu ailenin içine girdikten sonra buranın nasıl bir yer olduğunu daha net anlıyorsunuz. Gerçek anlamda söylüyorum, herkese nasip olmayacak bir şey ve bana nasip oldu. İyi ki de oldu, iyi ki de Fenerbahçe’deyim." dedi.

Hazırlık süreci hakkında bilgiler veren Mert Hakan Yandaş, yüksek tempoda çalıştıklarını anlatırken, "Ayın 8’inde toplandık, yaklaşık 17-18 gün oldu. Çok yoğun tempoda çalıştığımızı söyleyebilirim. İnanılmaz çalışıyoruz. Tabii keyifli yanları da var. Aynı zamanda yeni bir oluşum var. Yeni bir oluşum derken bizler, gelen transferler, hocamız, adaptasyon süreci vs. söz konusu. Bence adaptasyon sürecini çabucak atlattık. Tempomuz da çok yoğun. Bu süreci de iyi atlattığımızda, herhangi bir sakatlık, kaza bela olmadığında sezona çok iyi gireceğimizi düşünüyorum. Gerçekten inanılmaz çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

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"Hocamız ne istediğini çok net aktarabiliyor"

Başarılı futbolcu, Teknik Direktör Erol Bulut hakkındaki görüşlerini ise şu şekilde paylaştı: "Hocamız uzun yıllar sonra yuvasına döndü. Onunla olan ilişkilerimiz gerçekten çok iyi, çok samimi ve çok sıcakkanlı. Ne istediğini de bize çok net aktarabilen bir isim. Zaten o kaynaşma teknik heyet ve futbolcular arasında birden oldu. Herkes birden birbirini sahiplendi ve bu çok önemli bir şey. Hocalarımızın da bize karşı yaklaşımları çok iyi. İdman tempomuz inanılmaz güzel. Yorucu ama gerekli olduğunu düşünüyorum. Zaten onlar bu işin üstatları, o konuda söylenecek bir şey yok. Hocamız açısından da tabii ki hedefleri var ki her defasında bunu dile getiriyor. Biz de futbolcu grubu olarak bu hedefler doğrultusunda birbirimize yardımcı olmak için elimizden geleni yapıyoruz."

"Mücadeleden asla vazgeçmedim"

Genç yaşına rağmen kariyerinde kritik süreçlerden geçtiğinin altını çizen Mert Hakan Yandaş, "Çok kritik süreçler yaşadım. ’da da aynı şekilde oldu. İlk sezon Sivasspor’a ikinci ligden gittiğimde çok güzel bir sezon geçirdim. İkinci sezona çok büyük umutlarla, kendime hedefler koyarak başlamıştım ama sezonun ilk haftasında tam da formayı almışken sezonun ilk haftasında dizimden sakatlandım. Sakatlığım hiç beklemediğim şekilde çok uzun sürdü. Çok ufak bir operasyon, hatalardan dolayı 7-8 ayıma mal oldu. Ve o sezonum boşa gitmişti, ben de neredeyse en başa dönmüştüm. Sakatlıktan nasıl döneceğimi kimse bilmiyordu. Kiralık başka takımlara gitmem konuşuldu, kulüple sıkıntılarım oldu, çok şey yaşadım ama o dönem sezon bittiğinde ne olursa olsun pes etmeyeceğimi kendime söylemiştim. O kötü geçen sezonun ardından bir gün bile tatil yapmadım. Yaklaşık 1-1,5 aylık arada her gün çalıştım, antrenman yaptım ve nerede olursa olsun Sivasspor’da da olsun ki Rıza Hoca gelene kadar ki dönemde Sivasspor’dan ayrılmak istiyordum, herkes de biliyor. Gideceğim yerde başarılı olmaya ve tekrardan herkese kendimi göstermeyi istiyordum. Çok istiyordum çünkü yarım kalmış bir şeyim vardı, çok inat etmiştim. Öyle ki saha içerisinde de bu inatçılığım ön plana çıkıyor." şeklindeki açıklamasıyla mücadeleci bir karaktere sahip olduğunu da söyledi.

"Tek hayalim Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşamak"

Fenerbahçe forması altında şampiyonluk yaşamayı çok istediğini de belirten 26 yaşındaki oyuncu, "İşimize saygı gösteriyoruz. Başarılı olmak istiyorsak fedakarlık yapmak zorundayız. Bu kamp dönemi bizi bir sezon boyunca götürebilecek bir süreç. Çok önemli bir dönem ve bu dönemi çok iyi atlatırsak sezon içinde bunun keyfini süreriz. İnşallah bu sezon böyle olur. Burada çektiğimiz acılar sezon içinde hepimizi mutlu eder diye düşünüyorum. Tek hayalim, tek hedefim Fenerbahçe’yle şampiyonluk yaşamak. Bunu her şeyden çok istiyorum." dedi.

"İdolüm Emre Belözoğlu"

Mert Hakan, idol olarak kendisine örnek aldığı bir ismin olup olmadığı yönündeki soruya ise, "Ben Emre ağabeyi gördüğümü her yerde, her zaman söyledim. Bu ülkenin gelmiş geçmiş en büyük oyuncusu ve en büyük orta sahası. Onun da o sahadaki karakteri bu şekildeydi. Asla pes etmiyordu, skor ne olursa olsun hep daha fazlasını istiyor. Biraz yapı olarak birbirimize benziyoruz. Oyunculuk olarak çok üst seviyede, üstat. Onun kadar olma şansımız tabii ki yok ama Emre ağabey o açıdan tüm ’ye çok büyük örnek bence." cevabını verdi