Mert Hakan Yandaş: Sözünün arkasında duran tek kulüp Fenerbahçe oldu

Sarı-lacivertlilerin yeni transferi, yeni takımına katılmanın mutluluğunu paylaşırken Emre Belözoğlu'na teşekkür etti.

'nin yeni transferi Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe TV'ye açıklamalarda bulundu.

Yıldız oyuncunun açıklamalarından satır başları şöyle;

"Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Büyük bir kulüpte böyle istekli karşılanmak beni çok mutlu etti. Anlatılmaz, tarifi çok zor duygular yaşıyorum. Fenerbahçe camiasına geldiğim için inanılmaz mutluyum."

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Daha fazla takım

"Çubuklu formayı giymek benim için çok büyük bir onur. Lefter'in, Can Bartu'nun, Selçuk Yula'nın, Rıdvan Dilmen'in gönüllerde taht kurduğu takımın formasını taşımak çok büyük onur. Bu kulübe hizmet edecek olmak çok büyük bir ayrıcalık. Bana bu şansı veren herkese çok teşekkür ederim. Fenerbahçe'nin bir parçası olmak eşsiz bir duygu."

"Emre ağabeyi hep idolüm olarak göstermiştim. Türk futbol tarihinin bence en büyük oyuncusu. Onunla aynı mevkide oynamak benim için büyük bir şans. Transfer sürecinde tanışma fırsatım oldu. Ondan öğreneceğim inanılmaz şeyler var. Bizler de onlar gibi sevilen ve camiaya layık oyuncular oluruz inşallah."

"Bana söz verip arkasında duran tek kulüp Fenerbahçe oldu. Başkanıma ve Emre ağabeye teşekkür ediyorum. Benimle ilgili düşünceleri beni çok mutlu etti. Emre ağabeyin benim hakkımda saha içi düşünceleri benim burayı tercih etmeme neden oldu."