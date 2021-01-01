Mert Hakan Yandaş ve Serdar Aziz cezalı duruma düştü

Fenerbahçe'nin deplasmanda Trabzonspor karşılaştığı mücadelede Mert Hakan Yandaş ve Serdar Aziz gördükleri sarı kartlar sebebiyle cezalı duruma düştü

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'a konuk oldu. Zorlu karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Mert Hakan Yandaş, 54. dakikada Caleb Ekuban ile girdiği mücadelenin ardından sarı kart gördü.

Sezon başında sarı - lacivertli ekibe transfer olan Mert Hakan Yandaş, gördüğü bu sarı kartla cezalı duruma düştü. Büyük umutlarla transfer edilen oyuncu Fenerbahçe'nin gelecek hafta sahasında Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.

Fenerbahçe formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 25 maça çıkan Mert Hakan Yandaş, bu karşılaşmalarda 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Serdar Aziz de cezalı duruma düştü

Mert Hakan Yandaş'ın dışında 72. dakikada sarı kart gören bir diğer isim olan Serdar Aziz de cezalı duruma düştü. Serdar Aziz de Antalyaspor ile oynanan karşılaşmada görev yapamayacak.

Serdar Aziz bu sezon 16 karşılaşmada görev yaparken bu maçlarda 1 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.