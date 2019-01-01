Mert Hakan ve Emre Kılınç'tan transfer açıklaması!

Sivasspor'un Göztepe'yi 1-0 mağlup ettiği maçın ardından konuşan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç, çıkan transfer haberleri hakkında konuştu.

Süper Lig'in 17. haftasında 'yi 1-0 mağlup eden devreyi lider tamamladı.

Sezon başından beri gösterdiği performanslar birçok takımın transfer listesinde yer alan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç, Göztepe mücadelesi sonrası açıklamalarda bulundu.

25 yaşındaki oyuncu, "2020'ye Bursa'da ailemle birlikte gireceğim. Hangi takımda olacağım kulübümün bileceği iş. Yarı yolda bırakmak bana yakışmaz. Ben Beşiktaş maçında yokum ama takım arkadaşlarıma sonsuz güveniyorum. Transferime gelirsek kulübüm bilir, dediğim gibi yarı yolda bırakmak bize yakışmaz" dedi.

Emre Kılınç ise maç sonu yaptığı açıklamada, "Allah bize buralara gelmeyi nasip etti, inşallah daha iyi devam ederiz. Transferle ilgili diyecek bir şeyim yok, söz yönetimde, biz buradayız, gitmek istemiyoruz. Başladığımız bir şeyi yarım bırakıp gitmek olmaz. Gerisi Allah'ın takdiri" ifadelerini kullandı.