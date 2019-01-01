Mert Çetin Roma’ya imza atmak için İtalya'da

22 yaşındaki genç oyuncu sağlık kontrolünden geçmek ve resmi imzayı atmak için Roma’ya gitti.

'nde forma giyen Mert Çetin'in 'ya transferi an meselesi.

İtalyan ekiple prensipte anlaşan 22 yaşındaki oyuncu, sağlık kontrolünden geçmek üzere Roma menajeri Gianluca Gombar ve ekibiyle birlikte İtalya'ya gitti.

Çetin'in adı 'de sık sık ve ile anılsa da genç futbolcu tercihini 'dan yana kullandı.

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Genç futbolcunun sağlık kontrolü tamamlandıktan sonra bu transferin resmi olarak duyurulması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon 'un ardından Süper Lig'e yükselen Gençlerbiriliği oyuncusu Mert Çetin, takımı adına 25 lig maçında forma giydi.