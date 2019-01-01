Mert Çetin Roma’ya imza atmak için İtalya'da
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AA
Gençlerbirliği'nde forma giyen Mert Çetin'in Roma'ya transferi an meselesi.
İtalyan ekiple prensipte anlaşan 22 yaşındaki oyuncu, sağlık kontrolünden geçmek üzere Roma menajeri Gianluca Gombar ve ekibiyle birlikte İtalya'ya gitti.
Çetin'in adı Türkiye'de sık sık Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılsa da genç futbolcu tercihini Serie A'dan yana kullandı.
Genç futbolcunun sağlık kontrolü tamamlandıktan sonra bu transferin resmi olarak duyurulması bekleniyor.
Geçtiğimiz sezon Denizlispor'un ardından Süper Lig'e yükselen Gençlerbiriliği oyuncusu Mert Çetin, takımı adına 25 lig maçında forma giydi.