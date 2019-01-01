Merseyside derbisi FA Kupası'na taşındı: Liverpool - Everton
İngiltere FA Kupası'nda 3. tur kuraları çekildi.
32 eşleşme arasında en çok ön plana çıkan eşleşme Liverpool - Everton oldu.
Merseyside derbisi heyecanının FA Kupası'na taşındığı 3. turun bir diğer önemli eşleşmesi ise Wolverhampton - Manchester United.
Kupanın son şampiyonu Manchester City, İngiltere 2. Lig ekiplerinden Port Vale'in rakibi oldu.
Sezonun hayal kırıklığı yaratan takımlarından olan ve teknik direktör Unai Emery ile yollarını ayıran Arsenal, Marcelo Bielsa'nın ekibi Leeds United ile eşleşti.
Sezonun flaş ekiplerinden Leicester City, Wigan Athletic'le; Chelsea ise Nottingham Forest ile 4. tura yükselmek için karşı karşıya gelecek.
Jose Mourinho'nun Tottenham'ı deplasmanda Middlesbrough ile mücadele edecek.
3-6 Ocak 2020 tarihleri arasında oynanacak FA Kupası 3. tur eşleşmeleri şu şekilde oluştu:
Burnley - Peterborough
Burton Albion - Northampton
Gillingham - West Ham
Arsenal - Leeds
Fleetwood - Portsmouth
Brentford - Stoke
Solihull Moors / Rotherham - Hull City
Crystal Palace - Derby
Millwall - Newport County
Preston - Norwich
Watford - Tranmere
Reading - Blackpool
Middlesbrough - Tottenham
Manchester City - Port Vale
Eastleigh / Crewe - Barnsley
Bristol Rovers / Plymouth - Coventry / Ipswich
Brighton - Sheffield Wednesday
Bournemouth - Luton
Bristol City - Shrewsbury
Liverpool - Everton
Sheffield Utd - AFC Fylde
Oxford Utd - Exeter / Hartlepool
Cardiff - Forest Green / Carlisle
Rochdale / Boston United - Newcastle
Charlton - West Brom
Wolverhampton - Manchester United
Chelsea - Nottingham Forest
Fulham - Aston Villa
QPR - Swansea
Leicester City - Wigan