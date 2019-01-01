Merseyside derbisi FA Kupası'na taşındı: Liverpool - Everton

İngiltere'nin prestijli turnuvası FA Kupası 3. turunda Liverpool - Everton ve Wolverhampton - Manchester United eşleşmeleri dikkat çekti.

İngiltere FA Kupası'nda 3. tur kuraları çekildi.

32 eşleşme arasında en çok ön plana çıkan eşleşme - oldu.

Merseyside derbisi heyecanının FA Kupası'na taşındığı 3. turun bir diğer önemli eşleşmesi ise Wolverhampton - .

Kupanın son şampiyonu , İngiltere 2. Lig ekiplerinden Port Vale'in rakibi oldu.

Sezonun hayal kırıklığı yaratan takımlarından olan ve teknik direktör Unai Emery ile yollarını ayıran , Marcelo Bielsa'nın ekibi Leeds United ile eşleşti.

Sezonun flaş ekiplerinden , Wigan Athletic'le; ise Nottingham Forest ile 4. tura yükselmek için karşı karşıya gelecek.

Jose Mourinho'nun 'ı deplasmanda Middlesbrough ile mücadele edecek.

3-6 Ocak 2020 tarihleri arasında oynanacak FA Kupası 3. tur eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

- Peterborough

Burton Albion - Northampton

Gillingham - West Ham

Arsenal - Leeds

Fleetwood - Portsmouth

Brentford - Stoke

Solihull Moors / Rotherham - Hull City

- Derby

Millwall - Newport County

Preston - Norwich

- Tranmere

Reading - Blackpool

Middlesbrough - Tottenham

Manchester City - Port Vale

Eastleigh / Crewe - Barnsley

Bristol Rovers / Plymouth - Coventry / Ipswich

- Sheffield Wednesday

- Luton

Bristol City - Shrewsbury

Liverpool - Everton

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Sheffield Utd - AFC Fylde

Oxford Utd - Exeter / Hartlepool

Cardiff - Forest Green / Carlisle

Rochdale / Boston United - Newcastle

Charlton - West Brom

Wolverhampton - Manchester United

Chelsea - Nottingham Forest

- Aston Villa

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QPR - Swansea

Leicester City - Wigan