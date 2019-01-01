FA Kupası

Merseyside derbisi FA Kupası'na taşındı: Liverpool - Everton

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İngiltere'nin prestijli turnuvası FA Kupası 3. turunda Liverpool - Everton ve Wolverhampton - Manchester United eşleşmeleri dikkat çekti.

İngiltere FA Kupası'nda 3. tur kuraları çekildi.

32 eşleşme arasında en çok ön plana çıkan eşleşme Liverpool - Everton oldu.

Merseyside derbisi heyecanının FA Kupası'na taşındığı 3. turun bir diğer önemli eşleşmesi ise Wolverhampton - Manchester United.

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Kupanın son şampiyonu Manchester City, İngiltere 2. Lig ekiplerinden Port Vale'in rakibi oldu.

Sezonun hayal kırıklığı yaratan takımlarından olan ve teknik direktör Unai Emery ile yollarını ayıran Arsenal, Marcelo Bielsa'nın ekibi Leeds United ile eşleşti.

Sezonun flaş ekiplerinden Leicester City, Wigan Athletic'le; Chelsea ise Nottingham Forest ile 4. tura yükselmek için karşı karşıya gelecek.

Jose Mourinho'nun Tottenham'ı deplasmanda Middlesbrough ile mücadele edecek.

3-6 Ocak 2020 tarihleri arasında oynanacak FA Kupası 3. tur eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

Burnley - Peterborough

Burton Albion - Northampton

Gillingham - West Ham

Arsenal - Leeds

Fleetwood - Portsmouth

Brentford - Stoke

Solihull Moors / Rotherham - Hull City

Crystal Palace - Derby

Millwall - Newport County

Preston - Norwich

Watford - Tranmere

Reading - Blackpool

Middlesbrough - Tottenham

Manchester City - Port Vale

Eastleigh / Crewe - Barnsley

Bristol Rovers / Plymouth - Coventry / Ipswich

Brighton - Sheffield Wednesday

Bournemouth - Luton

Bristol City - Shrewsbury

Liverpool - Everton

Southampton - Huddersfield

Sheffield Utd - AFC Fylde

Oxford Utd - Exeter / Hartlepool

Cardiff - Forest Green / Carlisle

Rochdale / Boston United - Newcastle

Charlton - West Brom

Wolverhampton - Manchester United

Chelsea - Nottingham Forest

Fulham - Aston Villa

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QPR - Swansea

Leicester City - Wigan

 

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