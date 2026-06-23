Barcelona, Yunan kulübü Panathinaikos ile İspanyol kaleci Iñaki Peña'nın transferi konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu. Böylelikle Peña, Katalan ekibindeki kariyerine son vererek Yunan futbol sahalarında yeni bir maceraya atılacaktır.

İspanyol kulübü Çarşamba günü yaptığı resmi açıklamada transferin tamamlandığını duyurdu ve kaleciye "X" platformundaki hesabı üzerinden veda etti.

Barça, transferin mali detaylarını açıklamadı; ancak "AS" gazetesi, transfer bedelinin yaklaşık 3 milyon avro olduğunu belirtti.

Penya, geçtiğimiz günlerde ayrılma kararını almıştı. İspanya'daki kulüplerden teklifler almasına rağmen, yeni takımında düzenli olarak forma giyme şansı bulmak amacıyla İspanya dışında profesyonel bir deneyim yaşamayı tercih etti.

İspanyol kaleci, 2012 yılında Villarreal'den Barcelona'nın akademisine katılmış ve 2023 yılının başında A takımına yükselene kadar "La Masia"nın çeşitli yaş kategorilerinde yetişmişti.

Kariyeri boyunca Peña iki kez kiralık olarak forma giydi; ilki 2021-2022 sezonunda Türk takımı Galatasaray'da, ikincisi ise geçen sezon Elche'deydi.

Peña'nın ayrılması, son dönemde kadroda büyük bir kalabalık yaşanmasının ardından Barcelona yönetimine kaleci kadrosu konusunda bir nefes alma fırsatı sunuyor. Kadroda en öne çıkan isimler arasında Joan García, Wojciech Szczęsny ve Marc-André ter Stegen'in yanı sıra kiralık dönemlerinden dönen bir dizi genç kaleci de yer alıyordu.

Ayrıca Katalan kulübü, yeni sezona hazırlık kapsamında kaleci kadrosunu yeniden düzenleme planı kapsamında genç kaleci Diego Kuchin’i Danimarka’nın Lingby kulübüne kiralamaya karar verdi.