Chelsea, bu yaz Mark Cucurella'nın Real Madrid'e ayrılışını telafi etmek amacıyla Rayo Vallecano'nun oyuncusuyla anlaşmaya oldukça yaklaştı.

Mark Cucurella'nın Real Madrid'e ayrılışı, sol kanatta bir alternatif bulmak için hızlı hareket etmeyi zorunlu kıldı ve Chelsea, teknik direktör Xabi Alonso'nun yeni sezon başlamadan önce takımı yeniden şekillendirme planı kapsamında bu mevkiyi yaz transfer döneminde önceliklerinin başına koydu.

Raporlar, Chelsea'nin Rayo Vallecano'dan Pep Chavarria'yı kadrosuna katarak bir transferi tamamlamak üzere olduğunu gösteriyor.

Sol beke önümüzdeki saatlerde sağlık kontrollerini yaptırmak üzere seyahat izni verilmesi ve transferin resmi olarak tamamlanması bekleniyor.

"The Athletic" gazetesine göre, Chelsea transferi tamamlamaya oldukça yakın; nitekim oyuncuyla kişisel şartlar üzerinde anlaşmaya varıldı.

Artık iş, transferin ilerleyebilmesi için transfer maddelerine son rötuşların yapılmasına kaldı.

Önceki raporların yaklaşık 25 milyon euro olarak tahmin ettiği transferin nihai bedeli belirlendikten sonra herhangi bir sorun yaşanması beklenmiyor.

Chavarria, 2022 yılında Rayo Vallecano'ya katıldı ve UEFA Konferans Ligi final maçı da dahil olmak üzere kulüple 125 maça çıktı.

Chelsea bu yaz halihazırda sekiz yeni oyuncuyla anlaştı, bunun için 300 milyon sterlinden fazla ödedi; buna Morgan Rogers'ı kadrosuna katmak için ödediği rekor 117 milyon sterlinlik tutar da dahil.