Merih Demiral'dan sevindirici haber
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Dünyayı saran ve Avrupa'da özellikle İtalya'da tehlikeli olan yeni nesil koranavirüs (Kovid-19) sahalarda ilk olarak Juventus'ta görülmüştü. Siyah-beyazlı ekipte forma giyen Merih Demiral da risk altındaki oyunculardan biriydi. Genç yıldızdan sevindirici haber geldi.
Koronavirüs testi yaptıran Merih Demiral'ın sonuçlarının negatif çıktığı açıklandı.
Juventus'ta ilk olarak Rugani'de görülen koronavirüs, ardından Matuidi'de de çıkmıştı. Son olarak Dybala da koronavirüs testinin pozitif olduğunu açıklamıştı.