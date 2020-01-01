Merih Demiral'dan sevindirici haber

Juventus'ta forma giyen milli oyuncunun koranavirüs testi negatif çıktı.

Dünyayı saran ve Avrupa'da özellikle İtalya'da tehlikeli olan yeni nesil koranavirüs (Kovid-19) sahalarda ilk olarak 'ta görülmüştü. Siyah-beyazlı ekipte forma giyen Merih Demiral da risk altındaki oyunculardan biriydi. Genç yıldızdan sevindirici haber geldi.

Koronavirüs testi yaptıran Merih Demiral'ın sonuçlarının negatif çıktığı açıklandı.

Juventus'ta ilk olarak Rugani'de görülen koronavirüs, ardından Matuidi'de de çıkmıştı. Son olarak Dybala da koronavirüs testinin pozitif olduğunu açıklamıştı.